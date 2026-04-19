TVBS爆裁員潮 作家吳淡如揭殘酷現實

TVBS電視台爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承將告別電視生涯。（資料照、翻攝自TVBS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪鬆口坦承將告別電視生涯，成為電視新聞圈近期最發燒話題，作家吳淡如談及此事坦言：「這也是時勢所趨。」

吳淡如在臉書發文分析當一家公司即便面臨人才短缺卻仍連「菁英」都裁撤時，代表舊有的商業模式已經無法獲利，引用商學院教授陳威如觀點，將此現象定義為「平台轉移」。她比喻：「這就像當年傳統手機被智慧型手機取代，傳統媒體原本靠製作、播出到廣告收入的線性價值鏈，在新媒體與自媒體生態系的夾擊下，規則已徹底改寫。」

請繼續往下閱讀...

吳淡如感嘆：「原來的第一名，通常撐得最久，但最後還是會被拖進同一個結局。」坦言傳統媒體即便擁有品牌優勢，也只是晚一點出局，更表示人往往有路徑依賴，越是資深、在舊平台獲利越多的人，轉身就越困難，甚至曾見過貴為副總級朋友，被優退後竟寧願留下來管茶水間也不願離開舒適圈，令人唏噓不已。

面對AI時代來臨，吳淡如提醒大眾沒有什麼是永垂不朽的，不應將現有的穩定視為理所當然，坦言從舊媒體轉戰新媒體，絕對不能「舊瓶裝新酒」，必須放下過往榮耀重新學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法