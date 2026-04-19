昔美貌勝過林青霞 74歲港星苗可秀近況曝光

苗可秀70年代在香港紅極一時，當時被譽為「嘉禾公主」（右圖），近日自加拿大回香港（左圖右一）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕74歲港星苗可秀在70年代香港紅極一時，當時被譽為「嘉禾公主」、美貌勝過資深女星林青霞，1990年移民加拿大多倫多後，鮮少在螢光幕前露面。

近日苗可秀罕見回到香港，與好友、資深港星邵音音相約敘舊，邵音音17日在IG分享苗可秀近照，照片中的苗可秀風采不減當年，當天戴著淺色帽子，搭配一副眼鏡，身穿簡潔灰白色薄外套，打扮休閒低調。

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當時一行人在等候餐廳等位期間，苗可秀與邵音音坐在店外紅色小凳上，臉上始終掛著溫婉笑容，氣色紅潤，看起來狀態不俗，完全看不出真實年齡。邵音音在IG留言：「苗可秀說做個平凡人是最幸福的。」透露當天去吃越南菜，門口大排長龍，生意超好。

港媒報導，原名陳詠嫻的苗可秀生於富裕家庭，父親為英資航空公司的飛機工程師，苗可秀入行前，曾任職美資洋行當秘書，18歲時投考嘉禾招募演員，結果共取錄1男3女，苗可秀是年紀最年輕的一位。

苗可秀入行後電影公司力捧，與李小龍合作《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等多部經典電影，成為李小龍「御用女主角」。

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