沈玉琳交代後事曝細節 自爆：不讓小17歲芽芽改嫁

〔記者傅茗渝／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳鬼門關走了一遭，他在去年7月確診罹患急性骨髓性白血病（血癌），歷經長達8個月的艱辛治療，終於在今年3月抗癌成功並正式出院。今（19）日他氣色紅潤地出席「世界急性骨髓性白血病日」活動，直言：「活下去是為了不讓老婆改嫁。」

沈玉琳抗癌重生。（記者潘少棠攝）

沈玉琳憶起發病初期，身體曾發出強烈的警告，但他卻憑著過度自信而產生誤判。當時他感到前所未有的「極度疲倦」，誇張到連從客廳走到浴室打開蓮蓬頭的力氣都沒有，錄影後甚至無法從電梯走到停車場。當時他自找藉口，以為只是慢性疲勞或自律神經失調，還跑去看身心科、花大錢租借經脈療法機器亂貼穴道。

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所幸在小17歲嫩妻芽芽的強烈堅持下前往三總掛急診，一抽血才發現白血球已飆升至22萬，血色素更低到僅剩2.6，代表體內氧氣交換已嚴重失靈。沈玉琳事後回想仍心有餘悸，自嘲如果當時再執意在家躺一個禮拜，「是不是就通往極樂世界了」。

沈玉琳忽視身體求救訊號，險與「極樂世界」接軌。（記者潘少棠攝）

起初他原以為進加護病房躺個3天就能繼續工作，沒想到醫生一句「治療要半年起跳」，讓他心都涼了，趕緊打電話給老婆交代後事。這段期間，他從一開始瘋狂搜尋白血球治療卻只看到壞消息，轉念改成研究如何面對死亡，心境才逐漸轉為豁達。

沈玉琳說，不讓老婆改嫁成最強意志力。（記者潘少棠攝）

不過，真正讓他燃起強烈求生慾的理由，他笑稱多年前曾有記者問他，由於他大老婆17歲，萬一先走了，老婆帶著龐大遺產改嫁他人怎麼辦？沈玉琳直言，這成了他抗癌時最掛念的事，並大方表示：「支持我活下去的力量是，我不要讓我老婆改嫁！」如今他重拾健康、氣色極佳，也以過來人身份呼籲大眾千萬別忽視身體的求救訊號。

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