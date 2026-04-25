12生肖「5月強運榜」出爐！第一名3運齊發、3生肖越動越旺

5月是由春轉夏的運勢分水嶺，12生肖誰能趁勢起飛？命理師揭示，「榜首生肖」氣場爆棚、3運齊開！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著國曆5月節將到來，氣場由春轉夏，運勢也開始加速推進。命理專家林霖老師表示，這個月的關鍵在於「整體運勢」，意即工作、財運、人際與感情是否同步往上，對於2026下半年的起首式來說很重要。她特別整理出國歷5月12生肖運勢排行榜，幫助民眾快速掌握本月狀態，了解自己該衝？還是該穩？

➤第1名：猴

．工作、財運、桃花全面走旺

．本月受吉星加持，整體氣場上升，做事順利、收入增加，感情也同步升溫，是少數三運齊發的生肖。

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➤第2名：兔

．貴人助攻，機會變現

．人際運強，容易遇到幫助你的人，讓工作推進加速，並有機會轉化為實際收入與感情發展。

➤第3名：龍

．卡關解除，事業回升

．前期低潮逐漸散去，行動力回來，工作事業重新啟動，整體運勢呈現穩定上升。

➤第4名：豬

．撥雲見日，逐步回穩

．長期努力開始出現成果，工作被看見，財務慢慢回穩，是翻身前的關鍵期。

➤第5名：雞

．越動越旺，機會流動

．因奔波帶來人脈與機會，工作與財運有突破，但需注意體力與休息。

➤第6名：牛

．靈感強、思維清晰

．創意與判斷力提升，適合規劃與提案，為後續發展打基礎。

➤第7名：虎

．財運有進有出

．收入與支出同時增加，整體仍偏正向，但需加強理財與控管。

➤第8名：羊

．忍耐考驗，累積實力

．人際壓力較大，容易受委屈，但長期來看是磨練與翻身前的過程。

➤第9名：鼠

．壓力偏重，需釋放情緒

．工作負擔增加，容易焦躁，需找到出口調整狀態，避免影響判斷。

➤第10名：蛇

．想太多導致停滯

．內心糾結、猶豫不決，影響行動力，本月宜放慢腳步累積能量。

➤第11名：馬

．情緒影響表現

．內在不穩導致工作分心，需優先整理身心狀態，運勢才會回穩。

➤第12名：狗

．情緒失控風險高

．容易衝動發言或做決定，人際與工作易出問題，需特別注意自我控制。

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀

．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事



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☆民俗命理說法僅供參考☆

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