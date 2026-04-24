百萬頻道震撼揭密 韓星幕後亂象 前經紀人親揭潛規則

百萬YouTube頻道「직업의모든것 All About Jobs」邀請曾負責多名南韓演藝圈大咖的前經紀人A先生擔任嘉賓。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演藝圈又遭爆料，日前百萬YouTube頻道「직업의모든것 All About Jobs」邀請曾負責多名南韓演藝圈大咖的前經紀人A先生擔任嘉賓，揭露許多「著名明星經紀人講述的行業真相」，內容有耍大牌、背黑鍋、私生活亂象，許多人都感到太誇張了吧！

「직업의모든것 All About Jobs」頻道擁有105萬訂閱，這部長達18：03的影片，目前觀看次數已超過15萬次。A先生透露，名演員經常在拍攝現場耍大牌，某次攝影時間超過原定計畫，該演員直接情緒失控、當場崩潰，更抱怨「아이 씨발 이게 뭐야（我X，什麼東西）」，要求把拍攝延至隔日。由於這位演員非常大咖，整個劇組只能配合他，A先生表示：「只要他一句話，現場氣氛都會改變，他就像『王』」。

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「직업의모든것 All About Jobs」頻道擁有105萬訂閱，這部長達18：03的影片，目前觀看次數已超過15萬次。（翻攝自YouTube）

除此之外，A先生也談到業內潛規則，指：經紀人替藝人背黑鍋根本就是家常便飯。他說：「像酒駕這類事情，新聞曝光之前，就有經紀人出面說自己是駕駛，替藝人頂罪。還有代開處方藥之類的醫療行為也屢見不鮮」。A先生補充，頂罪通常能得到錢，加上大咖藝人影響力非常大，如果揭露真相，經紀人也會很難在業界立足。A先生透露，自己也做過相同的事，為了自保，他甚至保留了對話紀錄當證據。

談到藝人私生活亂象，A先生更是說都說不完，他印象深刻的是，有一次到外地拍攝，藝人遲遲未現身，他就直接到藝人住處找人，沒想到在藝人住處聽到從臥室傳來與女性的親密聲，更誇張的是，那名女性還是同一部戲的臨時演員。A先生指出，藝人戀情大多都很低調，常在車裡約會，經紀人也跟著配合關閉行車紀錄器、拉上遮光窗簾後趕緊閃人。

A先生透露，曾看過演員因為承受過大壓力寫下遺書。（翻攝自YouTube）

雖然A先生爆了一堆料，他也認為藝人看起來光鮮亮麗，其實壓力巨大，很多人心理都生病了，也不敢告訴家人，很多藝人都受失眠、恐慌症困擾。A先生更進一步透露，自己曾看過演員因為承受過大壓力寫下遺書，面對這種狀況，身為經紀人的他通常會在車內陪伴藝人，嘗試用聊天等方式期望能達到舒壓、調整情緒作用。

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