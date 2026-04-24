自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

百萬頻道震撼揭密 韓星幕後亂象 前經紀人親揭潛規則

百萬YouTube頻道「직업의모든것 All About Jobs」邀請曾負責多名南韓演藝圈大咖的前經紀人A先生擔任嘉賓。（翻攝自YouTube）百萬YouTube頻道「직업의모든것 All About Jobs」邀請曾負責多名南韓演藝圈大咖的前經紀人A先生擔任嘉賓。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演藝圈又遭爆料，日前百萬YouTube頻道「직업의모든것 All About Jobs」邀請曾負責多名南韓演藝圈大咖的前經紀人A先生擔任嘉賓，揭露許多「著名明星經紀人講述的行業真相」，內容有耍大牌、背黑鍋、私生活亂象，許多人都感到太誇張了吧！

「직업의모든것 All About Jobs」頻道擁有105萬訂閱，這部長達18：03的影片，目前觀看次數已超過15萬次。A先生透露，名演員經常在拍攝現場耍大牌，某次攝影時間超過原定計畫，該演員直接情緒失控、當場崩潰，更抱怨「아이 씨발 이게 뭐야（我X，什麼東西）」，要求把拍攝延至隔日。由於這位演員非常大咖，整個劇組只能配合他，A先生表示：「只要他一句話，現場氣氛都會改變，他就像『王』」。

「직업의모든것 All About Jobs」頻道擁有105萬訂閱，這部長達18：03的影片，目前觀看次數已超過15萬次。（翻攝自YouTube）「직업의모든것 All About Jobs」頻道擁有105萬訂閱，這部長達18：03的影片，目前觀看次數已超過15萬次。（翻攝自YouTube）

除此之外，A先生也談到業內潛規則，指：經紀人替藝人背黑鍋根本就是家常便飯。他說：「像酒駕這類事情，新聞曝光之前，就有經紀人出面說自己是駕駛，替藝人頂罪。還有代開處方藥之類的醫療行為也屢見不鮮」。A先生補充，頂罪通常能得到錢，加上大咖藝人影響力非常大，如果揭露真相，經紀人也會很難在業界立足。A先生透露，自己也做過相同的事，為了自保，他甚至保留了對話紀錄當證據。

談到藝人私生活亂象，A先生更是說都說不完，他印象深刻的是，有一次到外地拍攝，藝人遲遲未現身，他就直接到藝人住處找人，沒想到在藝人住處聽到從臥室傳來與女性的親密聲，更誇張的是，那名女性還是同一部戲的臨時演員。A先生指出，藝人戀情大多都很低調，常在車裡約會，經紀人也跟著配合關閉行車紀錄器、拉上遮光窗簾後趕緊閃人。

A先生透露，曾看過演員因為承受過大壓力寫下遺書。（翻攝自YouTube）A先生透露，曾看過演員因為承受過大壓力寫下遺書。（翻攝自YouTube）

雖然A先生爆了一堆料，他也認為藝人看起來光鮮亮麗，其實壓力巨大，很多人心理都生病了，也不敢告訴家人，很多藝人都受失眠、恐慌症困擾。A先生更進一步透露，自己曾看過演員因為承受過大壓力寫下遺書，面對這種狀況，身為經紀人的他通常會在車內陪伴藝人，嘗試用聊天等方式期望能達到舒壓、調整情緒作用。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中