「全裸野球拳9人混戰」下場曝光！網狠酸：只有女偶像受傷的世界

影片中，鈴木久留美實在太過明顯，一下就被粉絲認出來。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕社群平台「X」某帳號在3月底爆料，日本男女偶像涉及未成年喝酒、全裸玩野球拳等等，結果當事人全都發文道歉，只是男偶像都沒事，倒是女偶像鈴木久留美、田口愛佳將從AKB48畢業，形同被公司開鍘，男女真是兩樣情。

從爆料影片中可看到，鈴木久留美緊抱星達拓團體「B&ZAI」鈴木悠仁，前乃木坂46的佐藤璃果送來酒，田口愛佳則是拍攝者，另外貼文中雖然點名9位偶像，不過有部分人士並未入鏡，「ACEes」深田龍生雖然沒露臉，但聲音有錄進去，也被點名是當事人之一。影片一出引發軒然大波，觀看次數更是破千萬，隨後鈴木悠仁、深田龍生僅透過付費會員制社群道歉，深田龍生還因為道歉聲明牽扯到大前輩「嵐」，再度引發怒火。

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鈴木久留美、田口愛佳在野球拳事件後，宣布將從AKB48畢業。（翻攝自X）

不過在事件爆發之後，星達拓並未對外公告對鈴木悠仁、深田龍生有任何懲處，倒是鈴木久留美先是在4月10日宣布從AKB48畢業，田口愛佳在18日跟進，鈴木久留美在宣布畢業時還先道歉，稱自己犯了很多錯誤，所幸有粉絲、成員以及工作人員們的支持。田口愛佳同樣對於給大家造成麻煩感到抱歉。

深田龍生（左）、鈴木悠仁發文道歉，目前仍照常活動。（翻攝自X）

鈴木悠仁、深田龍生是星達拓備受矚目的培訓新星，在此次事件中僅透過道歉聲明似乎就全身而退，反觀鈴木久留美、田口愛佳都丟了工作，日本網友也沒在客氣，紛紛狠酸，「男生竟然都沒有任何懲罰欸」、「男生都沒有責任嗎？」、「日本就是男女不平等啊」、「這什麼社會啊」、「只有兩個女的有事？」

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