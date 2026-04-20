恭喜！鄭家純懷孕了 曬同卵雙胞胎超音波照

鄭家純驚喜宣布懷上雙胞胎。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕32歲藝人鄭家純（雞排妹）今（20）日在社群平台驚喜宣布懷孕喜訊，與日籍醫師老公Akira結婚兩年的她，經歷了年初小產的低潮，如今宣布已懷孕12週，且是自然受孕的「同卵雙胞胎」。她感性透露，當初曾對無緣的孩子詳細介紹老公，沒想到寶寶不僅回來了，還多揪了手足一起報到。

鄭家純一月上旬小產後，醫師原本建議隔三個月再規畫懷孕以減輕心理壓力。原本乖乖避孕的她，沒料到小產後排卵期延後，二月初便感覺胸部觸感異常，竟在除夕當天驗出兩條線，「也就是說小產後月經還沒來就又懷孕了。」

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鄭家純曬超音波照，自然受孕「同卵雙胞胎」。（翻攝自臉書）

她回憶在醫院產檢時，超音波影像中一閃而過第二個圈圈，超音波師驚呼：「恭喜妳，是雙胞胎～」，讓她既驚訝又擔憂，因為同卵雙胞胎風險較高。直到6週時聽到心跳，她當場淚崩：「聽到的瞬間眼淚就掉下來，因為上次沒有聽到。」

懷上雙胞胎是天大的喜訊，但孕早期的心理壓力與生理不適也接踵而至。由於上次小產是在第9週，鄭家純坦言10週前心理很難受，總會亂想「這次留得住嗎？」生理上她也正經歷嚴重的害喜，包括胃食道逆流、孕吐、暈車、心跳快，甚至臉上與胸口長滿粉刺。

她感嘆：「現在每週像輪流住在不同人身體裡，熟悉的自己不知去哪了。」為了平復心情，她曾向鎮海宮七王爺求籤，得到安慰後才告訴自己要堅強：「既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有。」

鄭家純原本已與醫院約好過年後進行冷凍胚胎植入檢查，沒想到兩次都是「約好回診就立刻自然懷孕」。她特別感謝醫師在心理與醫學上的支撐，讓她能平穩度過脆弱的孕早期。鄭家純也分享了10週時的超音波照，兩個寶寶頭一上一下，模樣神似太極圖形。目前已滿12週的她，正以平靜的心接受身體變化。

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