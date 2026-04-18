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娛樂 最新消息

JISOO親哥老婆疑遭家暴！友人親筆信作證：被打到體無完膚

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓天團BLACKPINK成員JISOO的親哥日前才傳出疑似性侵女直播主未遂，今天（18日）又爆出，親哥金某疑似長期家暴妻子，全身傷痕累累，友人也以親筆信作證，稱妻子被打到體無完膚。

JISOO親哥哥疑似家暴又硬上女直播主，害得親妹妹也捲入這場風波。（翻攝自IG）JISOO親哥哥疑似家暴又硬上女直播主，害得親妹妹也捲入這場風波。（翻攝自IG）

今天南韓論壇「theqoo」爆料，一名女團成員的親哥哥把老婆打到全身瘀青，更提醒加害者剛性騷擾女直播主，明顯就是暗示兇手是JISOO親哥哥（以下暫稱丈夫），而家暴受害者是JISOO的大嫂（以下暫稱妻子或者A女）。

疑似友人的親筆信，透露JISOO大嫂被打到體無完膚。（翻攝自theqoo）疑似友人的親筆信，透露JISOO大嫂被打到體無完膚。（翻攝自theqoo）

這篇爆料貼文中，有一封是2026年1月5日寫下的親筆信，筆者疑似是A女的親友，稱自己在2025年8月4日左右得知A女遭到丈夫施暴，且A女提出要分開離婚時，丈夫還會威脅要殺了她。同一天，筆者發現A女臉上有明顯瘀青，正是因為這些傷痕，導致A女在夏天也得穿長袖、長褲遮掩，A女也曾經傳訊「救我」向外界求援。

JISOO大嫂疑似全身是傷。（翻攝自theqoo）JISOO大嫂疑似全身是傷。（翻攝自theqoo）

接下來，在2025年9月6日、9月22日等多次聯繫中，筆者聽聞A女被逼迫吞痰，甚至手機被凹折等狀況。同年11月23日，A女告訴筆者，稱自己頭部遭到多次重擊，甚至感到噁心想吐，且全身沒有一處完好。筆者覺得事態嚴重，立刻通知A女的父母並報警，筆者最後也強調，這封親筆信皆根據所見所聞的事實撰寫，絕無造假。

雖然目前仍無法確定，施暴者究竟是否為JISOO的親哥哥？不過隨著親筆信、傷勢照曝光，有人遭到家暴是事實，只盼南韓相關單位仍快查明真相，將家暴的混蛋繩之以法。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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