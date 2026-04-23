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娛樂 日韓

11年相親300人全落空 35歲OL堅持「鮮肉年收千萬」原因曝光

35歲上班族女子明日香開出年薪千萬日幣超嚴苛擇偶條件。（翻攝自x）35歲上班族女子明日香開出年薪千萬日幣超嚴苛擇偶條件。（翻攝自x）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本一名35歲上班族女子「明日香」，靠著交友APP找老公，她的目標明確，希望對方年收日收過千萬日圓（約新台幣198萬元）、鮮肉、帥哥，11年相親人數超過300人，仍在茫茫人海中尋找白馬王子。她幾經思量決定下修條件，將年收入調整為8百萬日圓（約新台幣158萬元），並透露自己之所以將另一半條件門檻設得那麼高，主要原因是「我不想工作」。

根據日媒報導，日本內閣府一項調查指出，女性擇偶太高是導致目前日本相親成功率極低原因。35歲以下女星如果願意把年齡、收入、學歷、身高當中的其中一項稍微降低，配對成功機率就可暴增3倍。

明日香表示自己開出嚴苛擇偶條件原因是：不想工作。（翻攝自X）明日香表示自己開出嚴苛擇偶條件原因是：不想工作。（翻攝自X）

明日香接受媒體採訪時表示，她自己當上班族的年收入約為3百萬日圓（約新台幣59萬元）。相親11年，她始終堅持未來配偶必須是比她年輕的帥哥，年收入在千萬日圓以上，尋找11年未果，才讓她稍稍降低條件。明日香透露願意降低條件的原因是，如果對方是小鮮肉，等到他40幾歲的時候，年收入條件就可以成功符合千萬日圓標準。

35歲上班族女子明日香相親11年，人數超過300人。（翻攝自X）35歲上班族女子明日香相親11年，人數超過300人。（翻攝自X）

明日香之所以開出如此嚴格的擇偶條件，原因是她不想工作，希望能當一名全職主婦，而且必須維持高品質生活。

降低年收入標準之後的明日香又與10名男子相親，她堅持年收入標準可以往下降，但是對於年齡、帥氣這些條件，她決不會妥協，並且認為：比我小2、3歲的要求一點都不過分。

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