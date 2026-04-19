孫安佐國中還在吸母奶？狄鶯直播開砲：白痴嗎？我這年紀還有奶？

〔記者李紹綾／台北報導〕狄鶯進軍直播平台Twitch，即將迎64歲生日的她，這回不當孫太太、也不當孫媽媽，而是以「狄大哥」的身分降臨直播間，她穿著黑色平肩禮服、手拿酒杯大玩「直播對決」，戰力值直接點滿。

狄鶯在Twitch開直播。（翻攝自狄鶯Twitch）

狄鶯在直播中展現超海派性格，面對Twitch獨有的洗版文化和各種奇葩要求，她老神在在。有網友敲碗想看腳趾，她二話不說直接在鏡頭前高舉雙腿大方展示腳底板，讓聊天室瞬間暴動，網友狂刷：「大福利！」、「這精神狀態太愛了」。

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不過，當聊到古裝劇《逐玉》，有網友歪樓問能不能現場看她洗「足浴」（洗腳），狄鶯瞬間狄大哥上身開砲：「你又變態了！你當我猴子啊？不正常就給我下去吧！」甚至有人要求露奶，她更是火大直噴：「你腦袋有洞啊？兩顆奶有啥好看！不就給孩子吃過而已，你怎還沒死，早就死透啦！」

狄鶯在Twitch開直播。（翻攝自狄鶯Twitch）

針對網路流傳已久的「孫安佐國中還在吸母奶」傳聞，狄鶯首度正面對決：「你白痴啊！他國中的時候我還有奶嗎？」她連珠炮回擊，要網友去問問自己親媽，國中時還有沒有奶可以喝？其實孫鵬去年也曾澄清這是天大的笑話，兒子只是睡前會進房找爸媽聊天。

狄鶯在Twitch開直播。（翻攝自狄鶯Twitch）

聊到兒子孫安佐先前的脫序行為，狄鶯也沒在客氣，直言毒品會害死年輕人，更撂下狠話：「他如果再抽就不是我兒子，煩死了！」她怨嘆自己18歲後就放手不管，結果卻換來「慈母多敗兒」的罵名，最後索性看開：「他命如此，我還管什麼呢？」

狄鶯在Twitch開直播。（翻攝自狄鶯Twitch）

面對酸民，狄鶯自豪已經被罵了10年，早就練就金剛不壞之身。她認為酸民嫌她噁心卻又要來看她，絕對是「愛我愛不到」，更霸氣宣告：「既然想上來噁心我，那我每個禮拜都在直播噁心你！」

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