Jisoo坎城奪獎成韓國第一人 家族風波仍被翻出

Jisoo出席坎城國際劇集節開幕典禮。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被親哥金智勳拖累的BLACKPINK成員Jisoo，把家人鬧出來的風波甩在腦後，穿著漂漂亮亮的出席今（24）日的坎城國際劇集節開幕典禮，獲得費加洛新星獎（Madame Figario Rising Star Award），成為該獎項首位南韓得主。

以一身粉紅現身紅毯的Jisoo，開心對著鏡頭打招呼，也沿途親切為粉絲簽名、大方合照，表現相當寵粉。

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Jisoo開心對著鏡頭打招呼，也沿途親切為粉絲簽名、大方合照，表現相當寵粉。（法新社）

對於獲得費加洛新星獎，Jisoo說：「我想透過多元活動展現全新面貌，整個過程對我而言，都是前進的力量。」

Jisoo獲得費加洛新星獎（Madame Figario Rising Star Award），成為該獎項首位南韓得主。（法新社）

雖然Jisoo已和捲入家暴風波的親哥金智勳切割，但仍有網友發現她主演的韓劇《訂閱男友》片尾工作名單中，金智勳以Jisoo經紀公司BLISSOO代表掛名在上，懷疑兩人僅是表面切割。

Jisoo在坎城看起來甜美動人。（法新社）

前娛樂記者李鎮浩在自己的YouTube頻道上替Jisoo喊冤，強調兄妹倆早在去年5月斷聯。Jisoo拍攝《訂閱男友》時，尚未成立個人公司，當時哥哥的確協助Jisoo處理演藝工作，不過，工作人員名單是舊資訊。且外傳Jisoo得知金智勳名列《訂閱男友》工作人員名單，氣得自掏腰包花千萬韓圜（約新台幣24萬元）要求刪除金智勳的名字。

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