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娛樂 電視

男星輪流對狄鶯放電！孫鵬突放話要老婆「跪下」畫片曝光

狄鶯（右）、孫鵬久違一起上節目。（民視提供）狄鶯（右）、孫鵬久違一起上節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，邀來18年首次在螢光幕前合體的孫鵬與狄鶯，兩人合唱《胭脂馬拄關老爺》互動「黏膩」到旁人都快受不了，狄鶯更是開心到邊唱邊甜蜜「撞」孫鵬，孫鵬甚至羞喊在外面不要這樣，一語雙關搞笑說我們「回家撞」就好，孫鵬甚至唸出歌詞口白大聲對狄鶯告白，兩人互動閃瞎眾人。

孫鵬（左）與狄鶯鬥嘴。（民視提供）孫鵬（左）與狄鶯鬥嘴。（民視提供）

白冰冰提到狄鶯大孫鵬三歲，但怎麼都是孫鵬在管狄鶯？狄鶯嬌羞說在家她都是「阿信」，是依偎老公的小女人，孫鵬笑說狄鶯這麼凍齡是因為「吃幼齒顧眼睛」，氣得白冰冰質問陽帆：我們也差三歲，怎麼當初沒有在一起？嚇得陽帆說「這樣我可能會很早就不在了」。

狄鶯（右）、孫鵬隔18年合體開唱。（民視提供）狄鶯（右）、孫鵬隔18年合體開唱。（民視提供）

唱功一流的狄鶯節目上火辣短裙表演10年前專輯《阿嫂》，好身材與漂亮臉蛋讓全場驚呼連連，除此之外高收視的「超級孩子王」的周柏霖「嚇到」狄鶯，盛讚《我是男子漢》11歲的周柏霖那句經典高音洪榮宏可能唱輸他了，還誇獎9歲周祐均人小小的什麼都不怕，直呼後生可畏！

陽帆（左起）、狄鶯、孫鵬、白冰冰鬥嘴笑料十足。（民視提供）陽帆（左起）、狄鶯、孫鵬、白冰冰鬥嘴笑料十足。（民視提供）

台一線阿玟、東諺說難得孫鵬的、狄鶯要來歌唱對抗，狄鶯甚至說要直接認輸，想讓老公贏，不然比唱歌她不用唱就贏定了，讓孫鵬大喊：「跪下！」在外面這麼不給他面子，陽帆笑問「你是cue自己跪下嗎？」孫鵬當場點頭說「對」，可愛互動讓全場笑到翻掉。

楊哲（左起）、曾瑋中、狄鶯、莊振凱。（民視提供）楊哲（左起）、曾瑋中、狄鶯、莊振凱。（民視提供）

孫鵬與狄鶯看到現場歌手比拚，提攜後輩的他們，先由孫鵬與麗小花、林琇琪、鄭詠心、蔡亞露代表紅隊演唱《海波浪》，一群女生爭風吃醋要拉走孫鵬，讓狄鶯氣噗噗上去踢了孫鵬一下，爆笑演出要對抗狄鶯火辣性感搭檔莊振凱、楊哲、曾瑋中代表白隊演唱《男人情女人心》，三個人男生輪流對狄鶯放電，氣得孫鵬上場「角頭」大哥上身，要拿關刀出來，讓狄鶯笑得甜蜜蜜，18年首次合體的孫鵬與狄鶯笑哏不斷相當精彩。

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