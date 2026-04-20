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娛樂 最新消息

吳淑敏樂伴寶貝兒 一家三口曬幸福

吳淑敏樂伴寶貝兒 一家三口曬幸福吳淑敏7年沒發片，近年重心都放在家庭。
（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

台語小天后吳淑敏與老公育有一子「培根」，今年已經6歲，她升格媽媽歌手，已經7年沒有發片，平常除了活動演出，大多時間都投入在陪伴孩子與照顧家庭。她坦言，早已決定「封肚」，不打算拚第二胎，「能把兒子照顧好，就是我現在最大的滿足。」

台語小天后吳淑敏受邀至「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱。 （記者潘少棠攝）台語小天后吳淑敏受邀至「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱。 （記者潘少棠攝）

小學參賽五燈獎 歌唱資歷30年

吳淑敏童星出身，國小五年級就參加《五燈獎》打開知名度，歌唱資歷至今已超過30年。談起一路走來的心境，她談到：「我等於是沒有童年的小孩，從一開始很喜歡唱歌，到曾經疑問『為什麼要唱歌』，再到重新找回對唱歌的熱情。現在成為媽媽後，我也希望多花點時間，陪伴兒子童年的時光。」

吳淑敏樂伴寶貝兒 一家三口曬幸福吳淑敏（右）與老公都非常疼愛寶貝兒子。
（吳淑敏提供）

談起寶貝兒子，吳淑敏滿是感動地說：「我必須說實在話，他真的是天使寶寶，從小就不愛哭，更不太吵鬧。」現在長大了個性很活潑，每天都有講不完的話，笑說兒子很有人緣，走到哪都能交朋友。

吳淑敏更爆料：「我跟兒子的感情真的太好，好到連老公都會吃醋，覺得每天都要『略過』我們這對小情侶去上班。」她也透露，一家三口平時會一起玩電動，跟老公感情依舊甜蜜。

7年沒發片 商演錄影沒停過

由於已經7年多沒有發片，還有歌迷誤以為她已經淡出歌壇。對此吳淑敏澄清：「其實我一直都有固定在接商演，現在也常常北高兩地跑，還有錄影工作。」她擔心兒子會有分離焦慮，「他會抱著我的睡衣睡覺，我真的捨不得離開他太久。」

吳淑敏若有空也會帶著兒子一起跑活動，培根更是她的頭號小粉絲，就連睡前都指定要聽媽媽的歌，「他可能跟我去活動聽過，就覺得很好聽，現在每天睡前都要聽我的歌，聽到我都快吐了。」

對於回歸家庭的決定，吳淑敏直呼很幸福，她也鬆口未來不排除再推出新單曲，滿足歌迷的期待。「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」5月9、10日在高流登場，吳淑敏這次受邀在家鄉開唱，心情難掩喜悅，很感動能以「高雄女兒」的身份受邀登台。

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