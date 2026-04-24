柯文哲「夜闖護理站」醫院放行 網譏：有「新光小公主」在怕什麼

民眾黨主席柯文哲（左）、新光集團小公主吳欣盈。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯文哲於本月22日深夜前往新光醫院探視黨部員工家屬，並在護理站聽取病情解釋，此舉連日來引發基層醫護人員強烈不滿。由於事發地點為新光醫院，網路輿論隨即聯想到曾任新光人壽副總經理、且為民眾黨前副總統候選人的「新光小公主」吳欣盈。網友們譏諷，柯文哲之所以能在非探視時段「通行無阻」，可能與這層特殊關係背景脫不了干係。

網友大酸，前陣子才發新聞稿說善待護理同仁有加薪，現在這一波操作，無疑是把陰德值扣成負的了。

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另，網友持平分析，醫療這工作本來就建立在信任基礎上，處置之前多聽聽不同醫療意見，這本來就該做的事情。但現在都住院處理了，還要叫這個來看、叫那個來看，不如乾脆換醫生，或換一家醫院看。

網友認為，民眾黨黨員中，雖然個大黨員「新光小公主」，但醫院這回讓不是醫院的執業人員可以去查看醫療資料，甚至還可以晚間去「問病情」，可議論的空間極大。

網友「打臉名嘴」PO文寫道：

新光醫院的聲明，不敢說沒有救到柯前市長，但為了合理化解釋這樣的放行，反而開了一個自己關不上的後門。

以後家屬跟家屬的關係人只要覺得很焦慮也有必要，是不是都可以要求醫護團隊不管何時都可以讓大家在護理站裡為病情做說明？畢竟為了和諧的醫病關係嘛！然後可以想像未來醫鬧的畫面很大機率就是在護理站裡面發生了。

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