起底JISOO親哥金智勳！竟是母嬰品牌CEO 偷拍性愛片還外流

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BLACKPINK的成員JISOO最近捲入哥哥的醜聞，因為她的哥哥金智勳（音譯）被爆出疑似性侵直播主未遂，甚至家暴妻子，罄竹難書。據悉，金智勳是嬰幼兒保健功能食品公司的CEO，還曾經獲得滿意度調查第一名。

JISOO親哥金智勳是母嬰品牌創辦人。（翻攝自YouTube）

韓國媒體曾經報導，金智勳經營的嬰兒益生菌品牌BioMom（비오맘）打著「媽媽的真心只是想給最健康的東西」的口號，吸引許多人支持，還曾經榮獲2021年消費者滿意品牌大獎第一名，公司還聲稱部分收益會定期捐贈給育幼院以及未婚媽媽的相關機構。

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根據《Xports News》報導，在2024年初，JISOO加入BioMom旗下創立的娛樂公司「BLISSOO」，捨棄YG、投奔哥哥懷抱，以個人名義展開演藝事業新篇章。不過當時BioMom保守回應，表示無法明說BioMom與BLISSOO之間的關係，更強調不清楚CEO的家庭關係，並未證實也沒否認。

BLACKPINK全員出席JISOO哥哥的婚禮。（翻攝自IG）

JISOO是三兄妹中的老么，上面有姊姊金智允以及哥哥金智勳，三兄妹感情很好。金智勳在2019年結婚時，BLACKPINK全員到齊送上祝福，連SUPER JUNIOR的希澈都是座上賓。金智勳也不時在社群上與妻子放閃，網路上還有金智勳與女兒玩的影片，實在難以想像他很可能就是家暴妻子、硬上直播主的混蛋。

金智勳被粉絲說簡直是男版JISOO。（翻攝自IG）

其實JISOO的哥哥金智勳去年就被韓國媒體指名道姓爆出偷拍並散播性愛片，金智勳事後否認，這件事情最後也不了了之。沒想到今年又被爆出，疑似企圖性侵女直播主，甚至結婚兩個禮拜就家暴妻子，不但強逼性愛、吞痰，甚至抓髮撞牆等等，實在令人髮指。

JISOO親哥金智勳被質疑正是家暴的混蛋。（翻攝自IG）

網路上還傳出，受害者是金智勳的第二任妻子，第一任妻子也曾被下毒手，不過究竟是不是金智勳下手？現在眾多未證實的消息滿天飛，還有待相關單位宣布，只希望趕緊將家暴的混帳繩之以法，別再牽連無辜的JISOO及其家人了。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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