福原愛生了！為橫濱男生下第一胎 產後首露面變這樣

福原愛正式成為三寶媽。（翻攝微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕37歲的福原愛正式成為三寶媽！去年12月底福原愛突然挺著大肚子受訪，除了宣告已與「橫濱男」登記結婚，也懷了他的孩子，事後福原愛鮮少出現在社群，今（18日）日本媒體因為已退役的排球運動員古賀紗理那在社群分享她和福原愛合照，才發現福原愛已生了，產後首曝光，剪了短髮換新造型，笑容滿面迎接新的人生。

日本媒體《FLASH》報導標題寫著「生下第三個孩子的福原愛以全新的造型亮相，剪了短髮，引起了不小的騷動，在『醜聞』發生4年後，她終於開始重新出發，試圖重塑自己的形象」，當中提到的「醜聞」，指的是過去和前夫江宏傑打國際官司事件。

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去年底福原愛挺著大肚子，日本媒體就曾預估她的預產期應在今年2月底或3月，當時她還憂心，因為前兩胎是在台灣生產、坐月子，不確定在日本生產情形如何，有點擔心，而連著好幾個月她都無聲無息，直到今天古賀紗理那貼出和福原愛合照，才發現福原愛的巨肚已消失，原來已生完第三胎，也是她和現任老公的第一個愛的結晶。

日本退役排球明星古賀紗理那（右）分享與產後露面的福原愛合照，兩人開心暢談。（翻攝自IG）

古賀紗理那提到：「今天第一次見到福原愛，感覺真好。她太漂亮了，我們聊得很開心！」據悉兩人是出席在東京國際展覽中心舉辦的「2027體育團隊與運動員綜合展覽會」，以嘉賓身分現身。日本媒體報導中指稱：「順利生產後，她（福原愛）準備開啟新生活。她似乎煥然一新，形像也更加討喜。」但對於她未來的路是否能一帆風順也抱持未知評論，報導中並重提過去福原愛和前夫江宏傑離婚的一些風波，並稱：「希望這一次，他們（福原愛與現任老公）的幸福生活能夠繼續下去。」

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