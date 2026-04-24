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娛樂 最新消息

阿北特權「吹哨護理師恐被拔」 杜承哲醫師籲：望基層醫護平安無事

柯文哲（右一）夜闖護理站聽病歷，杜承哲醫師（左）盼院方不要針對爆料護理師祭懲處。（翻攝自FB、網路）柯文哲（右一）夜闖護理站聽病歷，杜承哲醫師（左）盼院方不要針對爆料護理師祭懲處。（翻攝自FB、網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前晚（22日）深夜10點，民眾黨主席柯文哲前往新光醫院探視一名黨部員工的母親，並在護理站要求查看電子病歷及聽取病情解釋，一名護理師在Threads貼文爆料後卻又刪除，傳出疑似遭到支持者（小草）檢舉與施壓，再度引發「保護吹哨者」的討論。

畢業於台大、現於澄清醫院擔任胸腔外科主任的杜承哲醫師，今（24日）在社群發文喊話，希望新光醫院院方除了澄清事件緣起，相關懲處也勿波及基層醫護人員。

杜承哲醫師貼文寫道：

柯文哲進護理站聽病情解釋的事件

新光醫院發聲明證實確有此事

也建議「於日間醫療時段，由主治醫師進行病情說明」

這一點我很同意，我自己也建議這樣做

但現在

已經有民眾黨支持者對護理師施壓

護理師的文也悄悄地不見了

希望基層醫護平安無事⋯⋯

而柯文哲稍早也在2小時前於個人FB發文，認同「醫療本就是非常複雜」，但願希望不要因為他的出現或黨派之別，而造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦。

我在台大醫院工作三十年，年輕時滿懷救人的熱情，曾經有過「地獄不空，誓不成佛」的衝勁，後來我發現，地獄實在太大，裡頭的人根本救不完，很多時候，我更必須在三十秒之內決定病人的生死。

三十歲剛當醫生時，我還看到病患；到了四十歲時，我只看到心電圖、病理切片、抽血檢查數據；到了五十幾歲以後，我又看到病患，還看到病患旁邊的家屬，即使後來離開台大醫院，還是有許多家屬來找我，希望幫他們生病的家人看看，只要有一點點機會，他們都不放棄。

無論是我的親友、同事、或朋友的朋友來拜託，只要在我時間允許範圍內，我也會盡可能的抽空到醫院裡，和主治或值班醫師討論病人的病情，如果能夠給一些專業建議、能安慰到家屬、或者讓他們能夠更安心，我都願意盡可能的去做。

醫療本就是非常複雜，但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安。

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