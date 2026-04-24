阿北特權「吹哨護理師恐被拔」 杜承哲醫師籲：望基層醫護平安無事

我在台大醫院工作三十年，年輕時滿懷救人的熱情，曾經有過「地獄不空，誓不成佛」的衝勁，後來我發現，地獄實在太大，裡頭的人根本救不完，很多時候，我更必須在三十秒之內決定病人的生死。

三十歲剛當醫生時，我還看到病患；到了四十歲時，我只看到心電圖、病理切片、抽血檢查數據；到了五十幾歲以後，我又看到病患，還看到病患旁邊的家屬，即使後來離開台大醫院，還是有許多家屬來找我，希望幫他們生病的家人看看，只要有一點點機會，他們都不放棄。

無論是我的親友、同事、或朋友的朋友來拜託，只要在我時間允許範圍內，我也會盡可能的抽空到醫院裡，和主治或值班醫師討論病人的病情，如果能夠給一些專業建議、能安慰到家屬、或者讓他們能夠更安心，我都願意盡可能的去做。

醫療本就是非常複雜，但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安。