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女兒出嫁了 楊月娥淚憶辛苦育兒歲月 一句話逼哭全網

（左起）楊月娥二女兒小蓁、女婿小胡、大女兒菱菱、楊月娥、楊月娥丈夫。（翻攝自臉書）（左起）楊月娥二女兒小蓁、女婿小胡、大女兒菱菱、楊月娥、楊月娥丈夫。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名主持人楊月娥報喜訊，她的大女兒菱菱和交往10年的「小胡」登記結婚，她開心在社群平台發文，興奮表示：「女兒被抱走了」。

楊月娥說，大女兒菱菱是早產兒，嬌貴難養，當時還是新手媽媽的她，手忙腳亂。她回憶養大女兒的過程「經歷10年漫長的煙燻妝歲月，夜啼難養，日日抱在胸膛，搖啊搖！搖到抱不動了」。

楊月娥（右）回憶起自己當初辛苦撫養大女兒的歲月。（翻攝自臉書）楊月娥（右）回憶起自己當初辛苦撫養大女兒的歲月。（翻攝自臉書）

早產體弱的菱菱從小服藥、就醫、接受民俗治療，看著女兒小小的身軀承受莫名攪擾，身為母親的楊月娥心疼不以。現在看到菱菱幸福的笑容，她從內心感覺滿足，認為：「都過去了，未來都會好好」。

楊月娥女兒菱菱（前）與交往10年的男友小胡終於登記結婚。（翻攝自臉書）楊月娥女兒菱菱（前）與交往10年的男友小胡終於登記結婚。（翻攝自臉書）

升格成為丈母娘的楊月娥透露自家沒有框框條條，看著小倆口登記結婚，送上祝福，希望兩人共組家庭，要彼此關心體諒。楊月娥感謝親家給她一個好女婿，雖然沒養過兒子，但保證會愛屋及烏，更戲稱「你們是小胡盧聯姻，願你們的幸福與財富，都能不斷注入葫蘆裡，衣食無缺，幸福滿溢」。

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