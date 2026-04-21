台襪廠突爆單嚇爛 竟是二宮和也發文效應

二宮和也。（資料照，記者陳奕全攝）

〔即時新聞／綜合報導〕店家突然爆單都是喜事，但量多到「超乎常理」就會讓人好奇發生什麼事情。一間位於台南的百年布莊錦源興昨（20日）突然在社群平台臉書發文詢問：「可以告訴我為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子嗎？」原來是日本國民天團成員「嵐」的二宮和也的一篇貼文，吸引海內外粉絲爭相購買「偶像同款」。

錦源興在臉書專頁「錦源興 Gímgoânheng」發文表達驚喜，講著「今天官網一直有襪子訂單，我不懂為什麼，後來答案揭曉，是超級巨星『二宮和也』分享了我們家產品，非常感謝。」同時說著正在挑燈夜戰出貨，盡可能讓粉絲能以最快速度擁有與「二宮和也」同款襪子。

請繼續往下閱讀...

二宮和也分享出外景化妝師帶的伴手禮，意外讓台南商家官網爆單。（圖擷取自@nino_honmono社群平台「X」）

日本國民天團成員「嵐」的二宮和也本身很喜歡收集各種設計的襪子，連自己的周邊都出過2款襪子，這次是到海外拍攝外景的化妝師，買了伴手禮襪子給他，讓他大讚「超符合二宮和也的品味」。粉絲想要擁有偶像同款的心，意外讓商家訂單量爆增。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法