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娛樂 日韓

JISOO發聲了！切割哥哥止血：與我無關

JISOO切割哥哥金智勳。（翻攝自IG）JISOO切割哥哥金智勳。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團BLACKPINK成員JISOO的哥哥金智勳最近捲入性侵、家暴風波，JISOO沉默多日，今天（20日）透過經紀公司發聲切割，強調完全與JISOO無關。

JISOO所屬的BLISSOO今天透過律師發表聲明，表示藝人從很小開始就當練習生，很早就進行獨立生活，「長期與家人分開生活，對於當事人的私生活無從得知，也無法介入。」

JISOO金智勳傳出家暴老婆。（翻攝自IG）JISOO金智勳傳出家暴老婆。（翻攝自IG）

至於外傳BLISSOO是哥哥金智勳公司的旗下子公司一事，聲明中也提及，JISOO在創辦公司的籌備過程中，雖然家人有從中協助，但該家人從來沒有領取BLISSOO的酬勞，也沒有參與任何決策，該家人與公司完全無關。

聲明中強調，網傳「BLISSOO是哥哥與JISOO共同創立」、「哥哥是公司高層或者理事」等傳言完全不屬實，在法律、經營層面上與BLISOO完全無關。另外，BLISOO也從未對哥哥提供任何金錢或者法律上的協助，未來也沒有計畫，且JISOO與這次事件完全沒有任何往來或者介入。

BLISSOO指出，對於散佈JISOO的不實訊息，或者隨意將兩起事件連結在一起的行為，公司將採取民事、刑事的法律行動。

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