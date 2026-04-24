當嬤也要辣！葉蒨文「小三扶正」30年 霸氣壁咚、攬爆林子祥模樣全被拍

林子祥（右）和葉蒨文明天西安開唱，被野生捕獲「攬牢牢」參觀兵馬俑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港樂壇資深唱將林子祥和葉蒨文結婚30年，相差14歲的兩人，從當年揹著「小三」罵名在一起，到如今成為演藝圈有名的撤糖夫妻檔，個性洋派又主動的葉蒨文從不忌諱在人前曬恩愛，兩人繼在新加坡被拍到「壁咚」的照片，最近又因備戰本週六的「白頭到老演唱會．西安場」，被拍到佔有性意味濃厚的「從後方環抱」親密照。

今年64歲的葉蒨文和78歲的林子祥，近年常被拍到滿頭白髮的模樣，一是為了呼應演唱會名稱，二是兩人皆認為「自然變老」很好啊！

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葉蒨文（左）在新加坡被拍到壁咚林子祥。（翻攝自小紅書）

而從過往到最近多張流出的照片中，不難發現，「攻」方總是葉蒨文，而林子祥則是常一臉羞赧地接受老婆在大庭廣眾下示愛。

林子祥歷經兩段婚姻，當年和小他14歲的葉蒨文，可謂愛得轟轟烈烈，不惜拋棄當時擔任華納唱片香港區總經理的元配吳正元。

葉倩文（右）升格當阿嬤，和繼子（左一）一家感情很好。（翻攝自小紅書）

話說，前妻吳正元在1983年安排林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，當時吳總為了培養葉蒨文，特地讓老公林子祥擔任葉蒨文的粵語和聲樂老師，沒想到卻擦出師生情的花火。

林子祥之後為葉倩文寫下《零時十分》，由於兩人在聲線和音域十分速配，合唱的歌曲愈來愈多，流言也甚囂塵上，但葉蒨文態度始終如一，勇於表達自己的感情，甚至直接在1992年勁歌金曲頒獎典禮上向林子祥公開「示愛」：「好多人都傳我同阿LAM拍拖……無論如何，我都係咁愛你。」

一番真情告白，頓時免惹來非議，也為林子祥的離婚埋下導火線。1995年林子祥和前妻離婚。第二年，馬上就和葉蒨文結婚，這在當年也兩身負罵名，低調淡出樂壇多年。

隨著時間流逝，恩怨情仇早已沖淡，如今，葉蒨文和林子祥前妻及他和前妻所生的子女，關係都不錯。升格當「繼嬤」的她，對孫女十分疼寵，就算生性不愛小孩，抱著孫女的滿足笑容，藏也藏不住。

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