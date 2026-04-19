香港金像獎得獎名單》《風林火山》狂掃8獎！《再見UFO》奪最佳電影超狂

〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎今晚落幕，戰況比想像中精彩。最大贏家幾乎毫無懸念，由入圍大贏家《風林火山》狂掃8項大獎，從美術、攝影到音效幾乎技術面全包，被封「最強工業級神作」。

導演梁栢堅以《再見UFO》奪下本屆金像獎最佳導演。（翻攝自臉書）

若說真正笑到最後的「故事王者」則是《再見UFO》，一口氣抱走最佳電影、導演、編劇等5項核心大獎，奠定年度代表作地位。導演梁栢堅帶隊殺出重圍，從劇本到整體完成度全面被肯定，讓這部作品成為今晚最具含金量的存在。

請繼續往下閱讀...

演員獎項同樣精彩，梁家輝憑《捕風追影》拿下影帝，完成「五封金像」的歷史紀錄，從80年代一路橫跨到2020年代，每個十年都留下代表作，直接把「傳奇」兩字寫在臉上；影后由廖子妤以《像我這樣的愛情》奪下，從紅毯一路聊到「靠衣服撐信心」，最終真的把信心穿上身，成功登后。

配角部分也不遑多讓，杜德偉憑《風林火山》首度奪下男配角，出道41年終於抱回演技獎，堪稱最勵志瞬間；女配角則由衛詩雅以《再見UFO》拿下，讓該片再添一筆戰績。

《再見UFO》奪下本屆金像獎最佳影片。（翻攝自臉書）

至於話題滿滿的舒淇，以《女孩》奪得新晉導演，靠一句「我太老」直接成為整晚最洗版的名場面之一。整體來看，本屆金像獎幾乎呈現「技術歸《風林》、榮耀歸《UFO》」的分庭抗禮局面。

第44屆香港電影金像獎得獎名單：

最佳電影：再見UFO

最佳導演：梁栢堅（再見UFO）

最佳編劇：江皓昕、錢小蕙（再見UFO）

最佳男主角：梁家輝（捕風追影）

最佳女主角：廖子妤（像我這樣的愛情）

最佳男配角：杜德偉（風林火山）

最佳女配角：衛詩雅（再見UFO）

最佳新演員：鄧濤（女孩不平凡）

最佳攝影：Sion Michel、Richard Bluck（風林火山）

最佳剪接：張叔平（風林火山）

最佳美術指導：麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees（風林火山）

最佳服裝造型設計：蘇柏傑、王汁（風林火山）

最佳動作設計：蘇杭（捕風追影）

最佳原創電影音樂：坂本龍一、Nate Connelly（風林火山）

最佳原創電影歌曲：華富一號（再見UFO）

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

（風林火山）

最佳視覺效果：伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛（風林火山）

最佳新晉導演：舒淇（女孩）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法