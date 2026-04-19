香港金像獎得獎名單》《風林火山》狂掃8獎！《再見UFO》奪最佳電影超狂
〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎今晚落幕，戰況比想像中精彩。最大贏家幾乎毫無懸念，由入圍大贏家《風林火山》狂掃8項大獎，從美術、攝影到音效幾乎技術面全包，被封「最強工業級神作」。
導演梁栢堅以《再見UFO》奪下本屆金像獎最佳導演。（翻攝自臉書）
若說真正笑到最後的「故事王者」則是《再見UFO》，一口氣抱走最佳電影、導演、編劇等5項核心大獎，奠定年度代表作地位。導演梁栢堅帶隊殺出重圍，從劇本到整體完成度全面被肯定，讓這部作品成為今晚最具含金量的存在。
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演員獎項同樣精彩，梁家輝憑《捕風追影》拿下影帝，完成「五封金像」的歷史紀錄，從80年代一路橫跨到2020年代，每個十年都留下代表作，直接把「傳奇」兩字寫在臉上；影后由廖子妤以《像我這樣的愛情》奪下，從紅毯一路聊到「靠衣服撐信心」，最終真的把信心穿上身，成功登后。
配角部分也不遑多讓，杜德偉憑《風林火山》首度奪下男配角，出道41年終於抱回演技獎，堪稱最勵志瞬間；女配角則由衛詩雅以《再見UFO》拿下，讓該片再添一筆戰績。
《再見UFO》奪下本屆金像獎最佳影片。（翻攝自臉書）
至於話題滿滿的舒淇，以《女孩》奪得新晉導演，靠一句「我太老」直接成為整晚最洗版的名場面之一。整體來看，本屆金像獎幾乎呈現「技術歸《風林》、榮耀歸《UFO》」的分庭抗禮局面。
第44屆香港電影金像獎得獎名單：
最佳電影：再見UFO
最佳導演：梁栢堅（再見UFO）
最佳編劇：江皓昕、錢小蕙（再見UFO）
最佳男主角：梁家輝（捕風追影）
最佳女主角：廖子妤（像我這樣的愛情）
最佳男配角：杜德偉（風林火山）
最佳女配角：衛詩雅（再見UFO）
最佳新演員：鄧濤（女孩不平凡）
最佳攝影：Sion Michel、Richard Bluck（風林火山）
最佳剪接：張叔平（風林火山）
最佳美術指導：麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees（風林火山）
最佳服裝造型設計：蘇柏傑、王汁（風林火山）
最佳動作設計：蘇杭（捕風追影）
最佳原創電影音樂：坂本龍一、Nate Connelly（風林火山）
最佳原創電影歌曲：華富一號（再見UFO）
最佳音響效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana
（風林火山）
最佳視覺效果：伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛（風林火山）
最佳新晉導演：舒淇（女孩）