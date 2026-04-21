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娛樂 最新消息

算命師32年前「預言命中」 孫協志與老婆靠一招解惑人生

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志主持東森超視全新命理節目《明星算算鍋》將於5月25日播出，他攜手多位頂尖東西方命理專家，透過「東方玄學」與「西方占卜」兩種截然不同的觀點，為每集嘉賓解讀人生關鍵課題，首集錄影更特別邀請到5566團員許孟哲同台暢聊人生運勢。

孫協志（右）主持《明星算算鍋》邀來許孟哲擔任來賓。（東森超視提供）孫協志（右）主持《明星算算鍋》邀來許孟哲擔任來賓。（東森超視提供）

回憶起演藝生涯中印象最深刻的算命經驗，孫協志坦言是在 1994年出道初期。當時他個人唱片大賣25萬張，正值事業上升期卻面臨兵役問題，但他分享：「其實我心裡想說，年紀一到兵單一收，我就趕快去吧。但我外婆特別去幫我算了一下命，擔心去當兵會不會變成是一個阻礙、前功盡棄。」

沒想到算命老師當時鐵口直斷：「趕快去趕快回來是好的，因為後面會有更大的事業發展，讓更多人認識我。」孫協志感嘆，後來發展確實如老師所言，「在我兩年當完兵回來之後，我大概又空窗了兩年的時間完全沒有工作，但是在這之後就是 5566，等於到達了我自己演藝事業的另一個人生巔峰。」

對於如何看待「命理」，孫協志認為是人生中很重要的「輔助」。他也大方透露與老婆夏宇童也有共同的命理老師，「事實上我跟我老婆認識之後，我們都有認識的同一位紫微斗數老師。我們也都會大致上了解一下，未來可能要留意一些什麼事情、要怎麼樣發展可能會比較好、做什麼樣的準備會比較好。」

孫協志自揭與老婆夏宇童靠「紫微斗數」導航人生。（東森超視提供）孫協志自揭與老婆夏宇童靠「紫微斗數」導航人生。（東森超視提供）

過去主持外景或棚內節目多有搭檔，問及這次在《明星算算鍋》獨挑大樑是否有壓力？孫協志笑說：「其實不會有壓力，我反而覺得自己主持節目比較舒服一些，因為自己可以獨立完成流程、節奏，還有訪談跟節目的氛圍。」

他更提到早年曾一個人主持過帶狀節目，有相關經歷應該不會有問題。對於接下節目的契機，他感性表示：「從年輕時主持過《開運鑑定團》，後來也有另一個節目也與命理相關，再到現在，感覺我好像跟命理節目一直有種密不可分的緣分。」

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