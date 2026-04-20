【4/20-4/26星座錦囊】天王星動了～別當地表最強韭菜！12星座「賺錢點」全解析

別剉！在「優雅金牛太陽」撞上「瘋狂雙子天王星」的混亂週裡，突破盲點，就能從「思緒風暴」中抓到賺錢靈感！（本報製圖

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週迎來兩大星象重點，一是4/20太陽進金牛，另一則是4/26天王星進雙子，星座專家「安德魯的賤聲房」示警，本週星象就像一場「大型整人實境秀」，原本太陽進金牛，我們應該要像頭牛一樣，優雅地嚼著草、看著存款數字慢慢跳，結果呢，天王星一進站雙子，瞬間讓腦袋像一台裝上噴射引擎的除草機，轉得飛快但方向不明，思路就像斷了線的風箏，在暴風雨中瘋狂旋轉跳躍……。

總而言之，本週在財運與工作運勢方面，是一場「守成」與「變現」的拉扯戰。安德魯強調，面對這波「星星的惡作劇」，除了穩固核心專業、掌握財氣方向與賺錢時間點也很重要，三管齊下，才能在天王星暴風圈中優雅地守住荷包，避免淪為「地表最強韭菜」災胞。

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【火象星座】

♈牡羊座

．工作：太陽進金牛幫你踩了煞車，好的地方是你的「錢途」變清晰了，之前亂衝的案子現在開始回血。要注意週末你可能會因為某個白目同事的一句話，就把累積三年的修養全部燒光。忍住！掐自己大腿也好，別在群組亂噴火。

．感情：單身的別老是想當獵人，這週適合當「誘餌」，安靜坐著自然有人來搭訕。有對象的，少跟對方爭論誰比較聰明，通常爭到最後你都是最笨的那個（因為你要睡沙發）。

．財運：賺錢點在於「體力勞動」；別看到廣告說「地表最強科技」就刷卡，那只是地表最強割韭菜。

．健康：注意偏頭痛，你的大腦CPU過熱了，記得關機睡覺。

．幸運數字：1, 14, 21

．幸運色：泡泡粉、香檳金、奶茶色

♌獅子座

．工作：太陽照耀你的事業，你這週自帶「國王／女王濾鏡」。好的地方是提案很容易過，大家看你的眼神充滿崇拜。注意4/24後，你的下屬或夥伴可能會突然「智商掉線」，讓你很想咆哮。記住，你是獅子，不要變成瘋狗，維持形象很重要。

．感情：單身的容易在高級場所遇到「看起來很貴」的對象。有對象的，請收起你的指導棋，另一半不需要教練，他只需要一個會抱抱的伴侶。

．財運：賺錢點在於「面子工程」，形象好錢就來；要注意別為了撐場子請了一堆無關緊要的人吃和牛。

．健康：脊椎跟心臟要顧，別老是挺著胸膛裝強壯，累了就癱著吧。

．幸運數字：5, 10, 22

幸運色：亮橘色、皇家紫、琥珀色

♐射手座

．工作：合作運好到讓你懷疑人生，連之前打死不簽約的客戶都可能回頭。天王星進雙子會讓你的合作夥伴變得很「陰晴不定」。原本說好要A，下午變B，晚上變「我想回家」。心臟要強一點。

．感情：單身的容易遇到「閃電俠」，戀情來得快去得也快，可能週五交往週日就變路人。有對象的，這週適合玩點新鮮的，老是吃那幾家店，對方可能都吃到會自己煮了

．財運：賺錢點在於「仲介、傳話、媒合」；要注意法律合約，別以為字多就不用看，坑都在裡面。

．健康：肝臟在尖叫！少喝點酒，多喝點水。

．幸運數字：3, 19, 33

．幸運色：咖啡色、草地綠、穩潔藍

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【土象星座】

♉金牛座

．工作：生日快樂！太陽回歸讓你這週走路都有風，好的地方是你終於可以按照自己的節奏來。要注意4/26天王星一動，你原本引以為傲的「SOP」可能會被某個意外打得稀巴爛。別崩潰，隨緣就是你的新SOP。

．感情：單身的魅力爆棚，但你可能更想跟錢包談戀愛。有對象的，對方這週很需要你的關注，別只會回「喔、恩、好」，多講兩個字不會要你的命。

．財運：賺錢點在於「個人實力」；要注意別因為「限時特價」就買了一堆家裡已經有的囤貨。

．健康：喉嚨跟脖子容易不適，少吃點辛辣的，多喝溫開水。

．幸運數字：6, 15, 26

．幸運色：祖母綠、肉桂色、奶油白

♍處女座

．工作：好的地方是你的細心救了大家，長官會覺得沒有你公司明天就倒閉。要注意本週玩心會比較重，偏偏天王星讓計畫亂跳，能當下處理的事情，就馬上處理，擱著放著火會燒起來

．感情：單身的容易在學習、進修或工作場合遇到對象。有對象的，別再碎碎念對方的生活習慣了，他就是那樣，你又不是第一天認識他。

．財運：賺錢點在於「專業顧問費」；要注意別因為焦慮就去買一堆「心靈成長」的高昂課程。

．健康：腸胃是你的情緒壓力指標，小心消化不良變成整天臭臉。

．幸運數字：4, 17, 25

．幸運色：莫蘭迪灰、薄荷綠、大地棕

♑摩羯座

．工作：你的專業度這週會吸引到很多目光，好的地方是你的靠譜幫你贏得重要合約。要注意：職場上的通訊設備這週跟你八字不合。電腦當機、訊息漏看、或是網路斷線，請務必做好雲端備份。

．感情：單身的容易遇到年紀有落差的對象，可能是小鮮肉/小仙女。有對象的，兩人適合去戶外走走，別老是窩在家裡看理財頻道。

．財運：賺錢點在於「技術變現」；要注意別因為想省錢去買山寨零件，最後修起來更貴。

．健康：關節跟牙齒要注意，別為了工作忘了去定期檢查。

．幸運數字：8, 16, 28

．幸運色：炭灰色、藏青色、銀灰色

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【風象星座】

♊雙子座

．工作：金星跟天王星同時衝進你的本命宮，好的地方是你這週就是「上帝的寵兒」，隨便講個笑話都能變商機。注意：本週你的腦跟不上你的嘴，小心因為太興奮，在老闆面前講了不該講的「大實話」。

．感情：單身的桃花多到像在選秀，但請睜大眼睛，裡面可能混了幾個仙人跳專家。有對象的，對方這週可能覺得你像外星生物，多說人話，少用感應的。

．財運：賺錢點在於新鮮事，要注意錢財進出極大，你可能早上賺一萬，下午就買了八千塊的廢物。

．健康：肺部與支氣管較弱，少抽點菸，空氣清淨機開到最強。

．幸運數字：6 12, 27

．幸運色：檸檬黃、銀灰色、釋迦綠

♎天秤座

．工作：好的地方是遠方有貴人，可能是外地客戶或是異國資源。你的社交手腕這週是專家狀態。注意：天王星會讓你的出差或長途計畫出現「神展開」，飛機誤點、飯店訂錯之類的。

．感情：單身的異國緣分強，網路上聊聊可能會有驚喜。有對象的，這週適合聊聊人生理想，雖然聽起來很虛，但能增加心靈連結。

．財運：賺錢點在於「知識變現」或「法律相關」；要注意別因為愛漂亮就去整一些沒必要的醫美，小心變豬頭。

．健康：腎臟跟腰椎要注意，別老是翹二郎腿，水要喝夠。

．幸運數字：2, 11, 29

．幸運色：玫瑰金、孔雀藍、薰衣草紫

♒水瓶座

．工作：天王星進雙子對你來說是「腦袋大升級」。好的地方是你的怪點子這週竟然被市場接受了。要注意：你這週會變得很「反社會」，看什麼都不順眼。建議你的叛逆要用在創意上，不是用在槓長官上。

．感情：單身的桃花跟著興趣走，去玩你的怪愛好，那裡有你的同類。有對象的，兩人適合一起冒險，別再過那種一成不變的生活。

．財運：賺錢點在於「非傳統行業」或「虛擬資產」；要注意投資別跟風，你適合走沒人走的路。

．健康：注意小腿抽筋或心悸，放鬆、放鬆、再放鬆。

．幸運數字：7, 18, 31

．幸運色：霓虹紫、冰河綠、純黑色

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【水象星座】

♋巨蟹座

．工作：好的地方是同事對你很友善，團隊合作像一家人。要注意：週末開始你的情緒會變得很「玄學」。可能會夢到工作出事或是直覺有人討厭你。別理那些雜訊，那是星象在干擾你的第六感。

．感情：單身的容易有地下情或暗戀，小心別成了別人的備胎。有對象的，多給對方一點溫柔，而不是情緒化的猜忌。

．財運：賺錢點在於「民生必需品」或「房地產」；要注意別因為「心情不好」就去網購，你的紙箱會多到家門打不開。

．健康：免疫力下降，多睡覺比吃維他命有效。

．幸運數字：9, 20, 24

．幸運色：蕃茄紅、青蔥綠、銀紫色

♏天蠍座

．工作：好的地方是你在資源博弈中能佔上風，這週適合談分紅或爭取預算。要注意：4/26天王星一動，原本穩定的合作關係可能突然生變。如果有人要拆夥，別求他，讓他走，你會找到更好的。

．感情：單身的有一種「致命吸引力」，小心引來一些跟蹤狂或控制欲強的人。有對象的，別再試探對方的忠誠度了，你這樣遲早會把對方逼瘋。

．財運：賺錢點在於「偏財、稅務、理賠」；要注意別參與非法或高風險的資金往來。

．健康：泌尿系統要注意，多喝水，不要憋尿。

．幸運數字：3, 19，28

．幸運色：深酒紅、曜石黑、古銅色

♓雙魚座

．工作：太陽在金牛讓你這週難得地「清醒」，好的地方是能處理很多雜亂的數據或行政庶務。要注意：週末天王星能量影響有關於家的事情，家裡可能會突然漏水、電器炸掉，或是爸媽突然殺到你家。這會搞亂你的工作節奏。

．感情：單身的容易在社區、超市或鄰里間遇到聊得來的人。有對象的，兩人這週適合待在家裡，甚至一起大掃除都能增進感情。

．財運：賺錢點在於「居家產業」或「家族資助」；要注意家電維修的突發大開銷。

．健康：腳部跟過敏要注意，保持環境乾燥。

．幸運數字：2, 11, 30

．幸運色：海藍色、淡粉綠、卡其色

（註：請以上升星座為主，太陽星座為輔）

☆命理說法僅供參考☆

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