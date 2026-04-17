阿湯哥確定再飛！《捍衛戰士3》正式宣布要推出啦

湯姆克魯斯確定回歸《捍衛戰士3》。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典系列《捍衛戰士》再傳好消息！派拉蒙影業在美國電影博覽會「CinemaCon」正式宣布將推出第三部《捍衛戰士3》（暫譯），不僅確定由阿湯哥回歸主演，王牌製片傑瑞布洛克海默也將再度操刀，消息一出立刻引發全球影迷熱議。

事實上，這部《捍衛戰士：獨行俠》的續作早在2024年就已傳出正在開發中，編劇由曾參與前作的伊倫克魯格負責，並與艾瑞克華倫辛格、克里斯多福麥奎里延續系列世界觀。而由導演約瑟夫科辛斯基執導的《捍衛戰士：獨行俠》2022年上映時正值疫情期間，全球影市低迷，卻仍逆勢創下高達15億美金票房，成為拯救戲院的重要關鍵作品之一。

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《捍衛戰士：獨行俠》距離1986年首部《捍衛戰士》相隔36年，湯姆克魯斯再度飾演傳奇飛行員「獨行俠」彼得米契爾，重返飛行學校訓練新一代菁英，執行高風險任務，並與已故摯友之子布萊德利「公雞」布萊蕭（邁爾斯泰勒 飾）產生情感交集，最終帶領團隊完成任務、平安歸來，熱血與情感兼具，成功打動全球觀眾。

值得一提的是，《捍衛戰士：獨行俠》同時也是方基默最後一次演出該系列作品，他飾演的「冰人」湯姆卡贊斯基一角讓影迷感動不已，而方基默已於2025年辭世，也為該角色更添時代意義。

隨著《捍衛戰士3》正式啟動，外界也高度關注續集將如何延續「獨行俠」的傳奇故事，以及是否再創票房高峰。

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