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娛樂 最新消息

潤娥《暴君的廚師》入圍百想被轟爆 觀眾怒嗆：憑什麼

潤娥《暴君的廚師》入圍百想被轟爆。（資料照，Netflix提供）潤娥《暴君的廚師》入圍百想被轟爆。（資料照，Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞昨（13）公布入圍名單，最具話題的焦點之一落在夯劇《暴君的廚師》女主角潤娥，這是她首度叩關百想戲劇最佳女主角。原是里程碑的一刻，卻有網友怒火直噴：「憑什麼是她？」引爆社群熱議。

《暴君的廚師》去年開播掀起全亞洲收視熱潮，海外迴響創佳績，該劇獲今年百想最佳電視劇、戲后（潤娥）、男新人（李彩玟）3獎，不過有網友直接開嗆：「到底憑什麼潤娥可以佔一個位置？」、「隨便想都有更好的人選」

本屆角逐戲劇最佳女主角的演員，包括《未知的首爾》朴寶英、《妳和其餘的一切》金高銀和朴智賢，以及《莎拉的真偽人生》申惠善，超強演技對決被視為今年「地獄級戰區」。

不過潤娥的入圍，引來網友質疑百想評選標準：「韓國獎項為什麼那麼喜歡讓她入圍？」、「百想把自己搞得很沒公信力」火力之猛，幾乎不只針對人，更是質疑百想評選制度。

討論很快延燒到「誰應該入圍」，不少網友點名《家母螳螂》高賢廷成最大遺珠，還有人認為金高銀在《認罪之罪》表現更具說服力，還有人直言：「不如讓金高銀入圍兩個。」

值得注意的是，網友強調「不是因為浪漫喜劇就不能入圍」，而是直接點出關鍵：「問題是演技不夠好。」還舉出劇中片段開砲：「情緒戲沒有眼淚，鏡頭還被導演移開」、「要說演技好，要說服誰？」

此外，另一派聲音也迅速出現，支持者認為「收視率高、海外反應熱烈，本來就具代表性」、「潤娥為角色做了大量準備，並接受廚師訓練」、「入圍的意思是來自不同評審的肯定」，也有粉絲溫柔反擊：「有一天她總會用演技說服你」

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