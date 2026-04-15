超狂！19歲「冠軍收割機」坐擁百座獎盃 成年禮曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬新人「Jun Jun」劉恩君攜個人首支單曲《和光同塵》空降華語樂壇，年僅19歲的她從念書開始累積了上百場歌唱比賽經驗，憑藉著超強穿透力美嗓及舞台實力征服各大擂台，至今奪下超過100座冠軍獎盃，超強的「吸獎」能力堪稱「冠軍收割機」。

大馬「百冠新聲」劉恩君擁有百座獎盃。（金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供）

去年她參加馬來西亞有史以來規模最大的萬人歌唱比賽《唱爆舞台》，在一路過關斬將下，不負眾望拿下總冠軍寶座，受封為「百冠新聲」順利出道。

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從小展現歌唱天賦的她自六歲就開始接觸音樂，最早的音樂啟蒙其實是外婆的歌聲，「我小時候其實是外婆帶大的，她在洗澡及餵我吃飯時都會唱民謠跟老歌給我聽，耳濡目染下，讓我也喜歡上唱歌，還主動跟媽媽說我喜歡唱歌，想學唱歌！」

劉恩君強勢出道。（金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供）

而正因為從小展現愛唱歌的天賦及表現慾，讓家人與老師都支持她走上舞台，在小學時老師就安排她參加學院的觀摩賽，「雖然當時只拿到安慰獎，但我卻喜歡上在舞台上唱歌跳舞給大家看的感覺！」在父母的支持下，開啟各大歌唱比賽擂台的旅程。

劉恩君強勢出道。（金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供）

劉恩君在音樂之路上可說貴人不斷，除了獲得新東家「金牌娛樂」賞識，此次新單曲的金曲製作人陳建寧更堪稱是劉恩君歌手生涯的「伯樂」；去年《唱爆舞台》總決賽時擔任評審的他在比賽時給予劉恩君高度評價，「在劉恩君身上看到當年李佳薇的歌聲爆發力及潛力，十分看好她未來發展，前途無量！」

劉恩君攜手陳建寧愛徒「武渡羽」小羽對唱新單曲。（金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供）

陳建寧傾全力打造《和光同塵》，不僅親自填詞譜曲，更邀來林俊傑及孫燕姿御用編曲Terence Teo、張惠妹及張學友等天王御用金曲獎最佳混音鍾國泰、周杰倫《太陽之子》專輯母帶後期處理工程師陳陸泰等最強音樂團隊聯手跨刀，此外還找來旗下愛徒「武渡羽」小羽與劉恩君共同演繹，讓這首單曲不僅成了劉恩君叩關樂壇的「敲門金磚」，更是送給自己剛滿19 歲的最棒成年禮。

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