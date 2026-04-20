看完YouTube影片崩潰 割頸案受害家屬怒問司法正義在哪

新北割頸案受害者家屬楊爸（左上紅圈處），看完YouTube影片後，感慨萬千。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新北「乾兄妹」犯下割頸案，兇手入獄後，因少年法受到保護與減刑。有海外創作者在YouTube頻道發布與此案相關主題影片，更大膽公開2名兇手生活照、姓名等個資，點閱率瞬間飆破177萬。今（20）受害者家屬「楊爸」看完該影片後，沉痛發聲：「希望法官以及司法單位也能夠看完」。

新北割頸案楊姓死者的父母，痛斥乾兄妹判刑太輕，少年事件處理法不公。（資料照，記者翁聿煌攝）

犯下案件的乾哥、乾妹犯下割頸案，卻因為是未成年人分別獲判12年、11年有期徒刑定讞，加上假釋門檻不高，引起社會大眾不滿，認為刑度過輕，楊爸更數度痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」。

請繼續往下閱讀...

楊爸表示YouTube影片裡有許多連他都不知道的事情。（翻攝自YouTube）

楊爸稍早主動發聲，表示已看完影片，更感謝這位創作者的報導。楊爸說：「因為有些內容是連我都不知道的事，他都詳細的說明，讓我更加佩服他的資料蒐集能力」，除此之外，楊爸也更加肯定兩位加害者根本毫無悔意。

楊爸表示自己第一時間就提出假扣押的原因，就是知道對方名下只有2台車，提出刑事附帶民事就是為了證明加害者沒有誠意。沒想到法院卻認為加害者有誠意，楊爸氣憤說反嗆：「這是什麼司法正義？原來我們的司法正義就是殺人後再去告別人後，拿那些告贏的錢來賠償就是有誠意了！」

受害者家屬「楊爸」看完割頸案相關YouTube影片後，沉痛發聲：「希望法官以及司法單位也能夠看完」。（翻攝自YouTube）

YouTuber在影片中詳細追蹤報導這起校園割頸案，事件經過、細節都非常詳盡，最大爭議點在於影片中公開了2名未成年加害者的真實姓名、生活照，許多人大讚「這是很多台灣人想做卻做不到的事」。

楊爸說自己現在唯一的生存動力就是要兌現當初對兒子的承諾，他希望兒子的犧牲有價值，不要再有下一個受害者出現。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法