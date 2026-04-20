自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

看完YouTube影片崩潰 割頸案受害家屬怒問司法正義在哪

新北割頸案受害者家屬楊爸（左上紅圈處），看完YouTube影片後，感慨萬千。（本報合成圖，翻攝自YouTube）新北割頸案受害者家屬楊爸（左上紅圈處），看完YouTube影片後，感慨萬千。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新北「乾兄妹」犯下割頸案，兇手入獄後，因少年法受到保護與減刑。有海外創作者在YouTube頻道發布與此案相關主題影片，更大膽公開2名兇手生活照、姓名等個資，點閱率瞬間飆破177萬。今（20）受害者家屬「楊爸」看完該影片後，沉痛發聲：「希望法官以及司法單位也能夠看完」。

新北割頸案楊姓死者的父母，痛斥乾兄妹判刑太輕，少年事件處理法不公。（資料照，記者翁聿煌攝）新北割頸案楊姓死者的父母，痛斥乾兄妹判刑太輕，少年事件處理法不公。（資料照，記者翁聿煌攝）

犯下案件的乾哥、乾妹犯下割頸案，卻因為是未成年人分別獲判12年、11年有期徒刑定讞，加上假釋門檻不高，引起社會大眾不滿，認為刑度過輕，楊爸更數度痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」。

楊爸表示YouTube影片裡有許多連他都不知道的事情。（翻攝自YouTube）楊爸表示YouTube影片裡有許多連他都不知道的事情。（翻攝自YouTube）

楊爸稍早主動發聲，表示已看完影片，更感謝這位創作者的報導。楊爸說：「因為有些內容是連我都不知道的事，他都詳細的說明，讓我更加佩服他的資料蒐集能力」，除此之外，楊爸也更加肯定兩位加害者根本毫無悔意。

楊爸表示自己第一時間就提出假扣押的原因，就是知道對方名下只有2台車，提出刑事附帶民事就是為了證明加害者沒有誠意。沒想到法院卻認為加害者有誠意，楊爸氣憤說反嗆：「這是什麼司法正義？原來我們的司法正義就是殺人後再去告別人後，拿那些告贏的錢來賠償就是有誠意了！」

受害者家屬「楊爸」看完割頸案相關YouTube影片後，沉痛發聲：「希望法官以及司法單位也能夠看完」。（翻攝自YouTube）受害者家屬「楊爸」看完割頸案相關YouTube影片後，沉痛發聲：「希望法官以及司法單位也能夠看完」。（翻攝自YouTube）

YouTuber在影片中詳細追蹤報導這起校園割頸案，事件經過、細節都非常詳盡，最大爭議點在於影片中公開了2名未成年加害者的真實姓名、生活照，許多人大讚「這是很多台灣人想做卻做不到的事」。

楊爸說自己現在唯一的生存動力就是要兌現當初對兒子的承諾，他希望兒子的犧牲有價值，不要再有下一個受害者出現。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中