韓啦啦隊女神遭霸凌！鄭嘉睿不來台灣了：我對不起粉絲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓啦啦隊女神鄭嘉睿日前揭露慘遭職場霸凌，離開努力了9年的應援舞台，昨天（17日）她透過YouTube頻道向台灣粉絲道歉，稱18日在台灣的活動無法參加，對台灣粉絲感到抱歉。

鄭嘉睿透過YouTube頻道「DenQ來了」向台灣粉絲發聲，「首先因為不光彩的情形向大家打招呼，真的非常抱歉，我之所以鼓起勇氣發聲，是希望其他啦啦隊員能在稍微更好的環境中工作，也希望讓大家知道我至今所遭受的不公對待。」

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鄭嘉睿今天在台灣的活動宣布延期。（翻攝自IG）

鄭嘉睿稱，雖然這件事情是發生在南韓，不過很感謝很多台灣粉絲、台灣啦啦隊員以及應援團長給與她的支持以及安慰，成為她重新站起來的動力。她提到，本來今天應該在台灣出席活動，不過因為經歷這些事件，「我覺得自己實在無法以明亮的樣子面對大家，真的非常抱歉。」

「當我看到台灣粉絲傳來『等妳心情好一點再見面吧』的訊息時，真的流下很多眼淚，沒能遵守與大家的約定，在此再次向大家致歉。」不過她強調，活動是延期而不是取消，正是因為希望履行與大家的約定，也因為這個與粉絲的約定，讓她有了要更加努力恢復的理由，目前正慢慢好轉。

因為這次事件，台韓粉絲對她的支持，讓鄭嘉睿感受到「原來有這麼多人站在我這一邊」。最後，她非常感謝大家的支持，希望再次與大家見面，「再次向大家致歉，我會努力恢復，以更明亮的樣子再次站在大家面前。」

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