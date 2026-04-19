捨不得花、不敢賺？ 命理師授「3招」活絡金流、迎夏日錢潮

迎夏日錢潮，現在就要開始佈局！命理專家揭秘「穀雨」旺財重點。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕懂得潤財，才能養財、蓄財！

明天（4/20）將迎來24節氣中的「穀雨」，命理專家提醒，穀雨時節處於辰月，辰為水庫、也是財庫。辰屬土，土能生金，代表努力耕耘將化為實質收入；但做為春季最後一個節氣，五行「木旺」，木則剋土，水多則土流，意味著財水雖活絡，若無節制反而容易流失。這也提醒我們，切勿因急躁或過度自信而做出錯誤的財務決策。

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菲菲老師強調，在穀雨「財氣活絡」的關鍵時刻，心態上的「念頭」比任何開運物都更重要。「在這段時間，我們必須打破『捨不得花、不敢賺』的卡關思維，把能量重新聚焦在『如何讓錢動起來』。該投資的就投資，該還的債就先還，該請客的人情就大方請。她也建議大家可透過以下3個層面來潤澤財氣、迎接好運：

1. 「養」．潤身心

穀雨濕氣重，人易倦怠、專注力下降，直接影響判斷錢財的能力。傳統上喝「穀雨茶」，可清火明目、醒腦除濕。

建議穀雨當天泡一杯綠茶或烏龍茶，搭配薏仁、紅豆等除濕食材，讓身體輕盈，腦袋清晰，做財務決定更精準

2. 「理」．通金流

穀雨前後，最適合「盤點」。整理錢包、存摺、發票，刪除手機裡沒在用的訂閱服務，清理家中或辦公室的雜物。

水主流通，環境雜亂等於堵住財水的通道。趁穀雨將舊帳單、過期優惠券、壞掉的物品一次清掉，空出空間，迎來新的財氣。

3. 「定」．啟新念

穀雨是春天最後的播種期，也是立下「夏日前目標」的最佳時機。

將注意力從「過去沒賺到的」轉移到「接下來三個月能做的」。寫下一個具體、可執行的賺錢或省錢行動（例如：每天記帳、週末接一個小案子），用堅定的念力啟動行動力。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆命理說法僅供參考☆

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