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娛樂 最新消息

天降橫財！「偏財閃電」劈中4生肖 未來20天靈感值萬金

快看看自己上榜了沒！4生肖未來20天偏財運翻倍，塔羅牌老師提醒「這動作」是轉運關鍵。（本報製圖）快看看自己上榜了沒！4生肖未來20天偏財運翻倍，塔羅牌老師提醒「這動作」是轉運關鍵。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星象快報！隨著昨（15日）水星進站牡羊座，再加上4/27天王星將走入雙子座，塔羅牌老師艾菲爾預言，有4個生肖在未來20天的偏財運大漲！

艾菲爾提醒，隨著水星順行進入充滿爆發力的牡羊座，並與象徵變革、奇蹟的天王星呈現精準 的六分相，一場關於「財富直覺」的集體覺醒正呼嘯而來。那些原本埋藏在腦海深處、甚至被視為荒唐的點子，極可能在未來20天內轉化為真金白銀。

➤虎【獎金副業雙收】

「嗅到獵物」的本能，將被水星牡羊徹底點燃。這是一波帶有強烈競爭色彩的偏財運。轉運關鍵在於「快、狠、準」，千萬別讓過度的評估澆熄了行動的火焰。當有額外的業績獎金或兼職紅利出現在你面前時，請拿出王者的霸氣果斷接下。

➤馬【貴人指引金流】

身為本命年的主角，近20天的偏財運勢與「遠方」或「過去」有著深厚連結。水星與天王星的和諧相位，讓這些舊有的人脈或看似隨意的閒聊，轉化為實質的獲利情報。請多留意那些來自遠方或資深前輩的指點，順著貴人的推力前行，原本卡關的財務僵局將會如春冰消融，迎來一波燦爛的進帳。

➤狗【穩中求進翻倍】

進入「財務結構優化」的黃金期，在天王星的變革能量下，某個原本平淡無奇的項目突然出現異動，或是對某個新興市場產生強烈的預感。這段時間，運用水星牡羊的判斷力，果斷轉換標的、或是將資金投入更有潛力的領域，將會為你帶來意想不到的溢價紅利。

➤鼠【靈感變現神速】

「口才」是最強大的提款機。受惠於水星牡羊與天王星的能量加持，邏輯組織力與說服力正處於年度巔峰。這是一波靠「腦袋」與「嘴巴」致富的運勢，尤其面對簽約、談判或創意提案時，不妨大膽分享那些看似跳躍卻極具商業邏輯的點子，因為在這個節氣中，你的每一句話都帶有強大的財氣磁場。

☆命理說法僅供參考☆

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