T.O.P沒缺席！BIGBANG首登科切拉 GD「對空敬禮」全場哭了

BIGBANG拉手大喊「我們是BIGBANG」（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團BIGBANG 20周年的完整體表演今天（13日）在2026科切拉音樂節（Coachella）的第二大舞台Outdoor Theatre登場，「GD」G-DRAGON、太陽及大聲再度集結，一出場掀起全場尖叫聲，為BIGBANG全新篇章揭開序幕。

BIGBANG首登科切拉，現場嗨到不行。（翻攝自YouTube）

BIGBANG在今天台灣時間下午1點多登場，以《BANG BANG BANG》、《Fantastic Baby》等夯曲開場，現場嗨到不行。GD大喊：「科切拉！BIG to the BANG is back！GD在這裡！」大聲則是以英韓文夾雜自我介紹，並表示：「這一刻我等待很久了，你們知道這是我第一次登上科切拉，所以想要盡情ROCK！我想讓今晚成為永不忘記的夜晚，你們準備好一起ROCK了嗎！」

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BIGBANG太陽只穿一件夾克就上台了，粉絲看得好開心。（翻攝自YouTube）

太陽則是詢問台下是否玩得盡興？「我是太陽，初次見面，你們準備好了嗎？我聽不到你們的聲音！讓我聽到你們的聲音，跟我們一起唱好嗎！」GD也看到台下大批粉絲，大喊：「我們VIP（粉絲名）在這裡！希望你們跟我們一起唱！」

BIGBANG的GD看起來在做兔子飯撒，但其實只是比「2」。（翻攝自YouTube）

3人分別帶來SOLO舞台，太陽表演《RINGA LINGA》，唱功、武功都了得的他，讓人看得目不轉睛，他最後還脫掉上衣，露出健壯身材在舞台上扭腰擺臀，男人味十足。GD則是從台上邊唱《POWER》邊上台，途中還拿起粉絲的手機拍照，接著GD走上台，與太陽一同表演GD X TAEYANG小分隊的夯曲《GOOD BOY》，久違看到兩人合體，台下粉絲又要被逼瘋了。

BIGBANG的太陽、GD的《Good Boy》逼瘋粉絲啦。（翻攝自YouTube）

大聲則是帶來韓式Trot感滿滿的《HANDO-CHOGUA》，突然把現場變成歌廳秀，接著他用英文表示：「其實我來到這裡是為了某個人，那個讓我ROCK MY WORLD的人，她的名字叫貴順，我知道她會來科切拉，我真的想要找到她，我要跟她一起ROCK！」接著他就演出自己的夯曲《看我貴順》，為科切拉舞台增添笑點。

BIGBANG大聲竟然在科切拉唱《看我貴順》，超可愛笑翻全場。（翻攝自YouTube）

3人的SOLO舞台結束後，GD再度獨自上台，演唱去年拿下無數年度歌曲的《Home Sweet Home》，接著太陽、大聲接連上台一起合唱，在最後的ENDING POSE，大聲還靠在GD身上，一起比了小愛心，實在相當可愛。下一首歌「畫風一轉」，他們帶來《BAD BOY》， 《WE LIKE 2 PARTY》時則是把舞群都叫上來，氣氛就真的就像辦派對一樣，所以歌迷都跟著旋律擺動，GD也喊：「派對就在科切拉！」

BIGBANG大聲靠在GD身上，一起比愛心，留著太陽獨自帥氣。（翻攝自YouTube）

BIGBANG太陽脫了還扭腰擺臀，人夫能這樣做合法嗎？（翻攝自YouTube）

在表演最後，BIGBANG拉起手大喊「WE ARE BIGBANG」！太陽表示：「2026年是BIGBANG出道20周年，時間過好快，我們在一起很久了，對於能把音樂、熱情分享給你們，我覺得感激，今晚在科切拉的舞台對我們來說意義重大，謝謝你們來到這裡，希望妳們繼續期待BIGBANG。」太陽也透露自己SOLO快好了，非常興奮，強調「是下一個不是最後一個」，很快就會見面。

大聲則是驚呼：「這真是太棒的景象了，能夠見到你們真的太感謝了，跟我們一起度過這美好的時光，我覺得這是一個無法忘懷的回憶，今天我們還會有更多無法忘懷的回憶，請陪我們到最後。」GD說：「我只想說真的非常感謝，今年是BIGBANG的20周年，我們很快就會回來，請再等一下。」GD、太陽也以韓文感謝遠從南韓來看表演的粉絲。

BIGBANG的GD在T.O.P聲音一出來後，對空敬禮，惹哭粉絲。（翻攝自YouTube）

最後一首歌，他們選唱2022年的《Still Life》，只是唯有這首歌保留T.O.P的聲音，並未剪掉，且3人都沒有幫忙唱，GD還特別對空敬禮，讓粉絲當場淚崩：「哭了，他們沒把那part剪掉！GD還對空敬禮！」、「要哭了，聽到T.O.P的部分」、「看懂已哭」，以超溫馨的氣氛結束這場演出。

BIGBANG最後擁抱的一幕，感動現場歌迷。（翻攝自YouTube）

【BIGBANG 2026 Coachella歌單】

BANG BANG BANG

FATASIC BABY

SOBER

A FOOL OF TEARS

LOSER

HARUHARU

TONIGHT

RINGA RINGA（太陽SOLO）

POWER（GD SOLO）

GOOD BOY（GD x TAEYANG）

UNIVERSE（大聲SOLO）

看我貴順（大聲SOLO）

HOME SWEET HOME

BAD BOY

WE LIKE TO PARTY

STILL LIFE

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