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娛樂 電視

余天認失業靠兒子養！昔「遭關7天」還原過程：在台上被抓走

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜Youtube頻道《下面一位》日前播出最新一集，記錄主辦在台北流行音樂中心的「鑽石舞台之夜」幕後準備工作，在後台與余天、余祥銓大聊往事，余天也吐露當年參政是因為爸爸的關係。

余天之前表演曾被抓去關。（翻攝自YT）余天之前表演曾被抓去關。（翻攝自YT）

余天過去曾參選過立委，不過當胡瓜問到是否懷念從政時光時，他則秒回：「不懷念、不喜歡」，坦言當時會參選是因為父親要他去，他這才硬著頭皮上。

余天說自己最敬畏的人就是父親，也因為小時候常被父親打，他後來當爸爸後從不體罰小孩。他也分享「圓規蘋果」事件，原來小時候家裡窮，吃不起一顆要價5塊的蘋果，騙爸爸說老師要他買圓規，順理成章跟爸爸拿了五塊錢去買蘋果，「後來回家爸爸問圓規呢？我說『吃掉了』，被打一頓，後來我就不吃蘋果了。」

余天（左起）、余祥銓、胡瓜後臺暢聊。（翻攝自YT）余天（左起）、余祥銓、胡瓜後臺暢聊。（翻攝自YT）

胡瓜也提到以前唱歌很嚴格，好像有歌監一事，余天則說當年確實嚴格，自己曾被禁唱一年、關一個禮拜，「（說我）開黃腔，還到台南去，在台上把我抓走。」余祥銓則補充，當時余天被關，李亞萍還天天守候，余天說：「我那個監獄有窗戶，對面有一家飯店，她就住在那裡，一早就拿扇子（揮）。」

余天笑說現在靠余祥銓養。（翻攝自YT）余天笑說現在靠余祥銓養。（翻攝自YT）

而談到兒子余祥銓，余天則流露慈父之心，如今見到兒子能獨當一面主持、照顧家庭，深感欣慰。雖然余天笑稱自己現在「沒工作、靠兒子余祥銓」，但舞台魅力依舊，一曲經典歌謠響起，瞬間勾起台下無數老觀眾的回憶。

余天在《鑽石舞台之夜》連續打了胡瓜（左圖右起）、歐弟、康康，就算黃西田穿護具上場也照打不誤。（翻攝自YT）余天在《鑽石舞台之夜》連續打了胡瓜（左圖右起）、歐弟、康康，就算黃西田穿護具上場也照打不誤。（翻攝自YT）

對於這次主辦「鑽石舞台之夜」，胡瓜透露自己早年就在餐廳秀時期當過老闆，對舞台細節極其講究。現場繽紛的色彩與豪華的舞台配置，擔任總導演的他一樣對所有表演有著超高要求，不論是彩排時在一旁認真盯場，演出當下在幕邊也心繫表演，為的就是要讓所有觀眾享受到最精彩的演出和難忘的夜晚。

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