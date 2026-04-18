泰國邱澤許瑋甯結婚！Nadech情牽Yaya16年：老婆說什麼都好

Nadech、Yaya昨天完婚，Nadech的誓言感動眾人。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國「國民CP」Nadech、Yaya在昨天（17日）正式結婚，兩人情牽將近16年，如今修成正果，受到泰國上下的關注。Nadech在婚禮上的求婚誓言超級「M」，強調凡事都聽老婆的，「就算老婆把我罵得要死，我也只會回答『是的老婆』。」

Nadech在田園中與Yaya親吻，畫面十分浪漫。（翻攝自IG）

Nadech牽著Yaya的手。（翻攝自IG）

Nadech、Yaya郎才女貌，2010年因合作的泰劇《築夢莊園之心火》（築夢莊園4）開啟緣分，之後共合作多達8部作品，被稱為是「泰國國民CP」，後來假戲真做，宛如邱澤、許瑋甯般。兩人起初以兄妹相稱，之後明顯看出感情升溫，除了互稱是彼此最特別的人，Nadech受訪時更沒在藏，大方告白「老實說，我就是愛她」、「她是我的愛人」、「她是我想要結婚的人」，證實交往中。

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NadechYaya是泰國國民CP，結婚獲得許多人祝福。（翻攝自IG）

Nadech、Yaya情牽將近16年，從兄妹升格變夫妻，在2023年6月求婚成功。（翻攝自IG）

這段戀情終於在2023年6月有了進展，Nadech向Yaya求婚成功，讓整個泰國陷入瘋狂。不過礙於兩人行程滿檔，婚禮直到昨天才於Nadech的家鄉孔敬府舉行。雖然這是一場非公開婚禮，但仍吸引130位賓客出席，在親友的見證之下，兩人終於完婚，這段宛如王子、公主的戀情開花結果。他們一共將舉行3場婚禮，除了南方家鄉之外，接下來還會在Yaya爸爸的家鄉挪威以及曼谷舉行，屆時勢必盛況空前。

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