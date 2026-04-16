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娛樂 最新消息

白沙屯46萬人擠爆 狄志為開嗆 一句話問到心裡發寒

白沙屯媽祖睽違5年，再度沿台一線進入溪州鄉，不少信眾爭相「鑽轎腳」。（資料照，記者陳冠備攝）白沙屯媽祖睽違5年，再度沿台一線進入溪州鄉，不少信眾爭相「鑽轎腳」。（資料照，記者陳冠備攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，是一年一度的宗教盛事，許多香燈腳跟著「粉紅超跑」虔誠前行。今年報名人數突破46萬人，創下歷史新高。資深媒體人狄志為今（16）日在社群發文直言，「白沙屯媽祖進香，今年真的很震撼」，但也坦言部分亂象被放大，甚至蓋過原本的善意。

狄志為透過新聞畫面看到人山人海，感受到強大的信仰力量，但同時也坦言心情複雜。他表示，並非對信仰產生疑問，而是對「人的行為」感到無奈。

他指出，有人拿了結緣便當只吃一口就丟掉，甚至整盒未吃完就隨意棄置，沿路垃圾堆積，已對在地居民造成困擾。

資深媒體人狄志為，提到自己觀察到的白沙屯媽祖徒步進香亂象。（翻攝自臉書）資深媒體人狄志為，提到自己觀察到的白沙屯媽祖徒步進香亂象。（翻攝自臉書）

他更直言，「還有人搶結緣品、不說謝謝，一次拿很多，用不完就丟掉。甚至連鑽轎腳，也有人用搶的、插隊的」，忍不住反問，「你亂丟垃圾、不守秩序，媽祖真的會保佑你嗎？」

狄志為強調，信仰應該是單純且虔誠的事。當46萬人同時聚集，混亂難免，但問題不在於人多，而在於每個人當下的選擇。

他直言，「你可以當一個有修養的香燈腳，也可以讓人翻白眼」，呼籲大家多一點耐心、多一點自制、多一點替他人著想，很多亂象其實可以避免。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，今年報名人數突破46萬人，創下歷史新高。（記者黃淑莉攝）苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，今年報名人數突破46萬人，創下歷史新高。（記者黃淑莉攝）

不過他也強調，多數香燈腳仍然守秩序、有愛心，默默提供物資、協助指引、主動撿垃圾的人，才是進香最動人的風景。他希望少數失序行為，不要掩蓋整體的善意。

最後他感性表示，「信仰，不只是走了幾公里，而是你在這條路上，怎麼對待別人、怎麼對待環境」，同時也興奮透露自己週五將親自參與進香，笑說「等等我」。

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