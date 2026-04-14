范姜提告侵害配偶權求償100萬 粿粿、王子都認了願賠

藝人「粿粿」（右）去年10月與前夫范姜彥豐（左）傳出婚變，范姜認為是第三者「王子」邱勝翊（中）介入婚姻。（翻攝自臉書）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「粿粿」去年10月與前夫范姜彥豐傳出婚變，范姜認為是第三者「王子」邱勝翊介入婚姻，並握有2人偷情鐵證，據以提出民事侵害配偶權訴訟，請求粿粿、王子2人連帶賠償100萬元。士林地方法院今天開庭，范姜親自出庭向法官提出主訴求，粿粿、王子皆委由律師出庭，當庭「認諾」范姜的請求，同意如數賠償100萬元，沒有爭執；法官諭知4月28日下午宣判。

范姜今日下午親自到庭，未回答媒體提問，僅以手勢表達要進法庭了。范姜彥豐於庭訊後簡短受訪表示，畢竟2人是親手破壞了他的家庭，「我覺得我就是要守護我的孩子，爭取我應得到的權利，尊重司法判決，也相信司法會給我一個公道」。

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媒體問范姜對於王子涉嫌閃兵一事，范姜回說：「這個我一直以來都知道，但這不是今天的重點，也不用多做討論」。對於律師主張證據是非法取得，范姜說這不是爭議點，也不是事實，他不用多做解釋。

據悉，范姜主張粿粿於婚姻存續期間外遇「王子」邱勝翊，且手頭握有關鍵證據。事件後不久，即有疑是粿粿與王子在浴室裸身相擁的照片流出。王子事發後聲明承認錯誤，向范姜道歉稱「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口，作為公眾人物犯錯，我早晚必須面對社會檢驗」，表示一度希望能分期付款離婚的賠償金額，但協商破局，承諾他會與粿粿共同面對。

粿粿去年11月1日發表17分鐘道歉與反擊影片，坦言「因情緒低落，和邱先生越走越近，有踰矩的行為」，並為此道歉，但她強調婚姻結束非外力介入，而是與范姜長期累積的情緒問題，並指出范姜發布的影片控詞「與事實不符」，且對方提出的離婚金額超出她的負擔，還抱怨范姜只談錢、不念情。但今日開庭，粿粿的律師則不再爭執金額，同意與王子負起連帶賠償責任。

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