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娛樂 最新消息

傅子純驟逝！「螢幕情侶」蘇晏霈淚憶20年前告白 他神回：妳沒眼光

蘇晏霈（右）與傅子純曾在《市井豪門》等多部八點檔飾演情侶，被觀眾封為經典螢幕CP。（資料照，民視提供）蘇晏霈（右）與傅子純曾在《市井豪門》等多部八點檔飾演情侶，被觀眾封為經典螢幕CP。（資料照，民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午4點多因急性血癌引發突發症狀，經淡水馬偕醫院全力搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息震驚演藝圈，也讓許多合作多年的好友難以接受。蘇晏霈與傅子純曾在《市井豪門》等多部八點檔飾演情侶，被觀眾封為經典螢幕CP，蘇晏霈剛結束《豆腐媽媽》拍攝工作，就收到噩耗，她受訪時數度哽咽、泣不成聲，坦言一開始還以為是假新聞。

蘇晏霈剛結束《豆腐媽媽》拍攝工作，就收到噩耗，她受訪時數度哽咽、泣不成聲，坦言一開始還以為是假新聞。（資料照，民視提供）蘇晏霈剛結束《豆腐媽媽》拍攝工作，就收到噩耗，她受訪時數度哽咽、泣不成聲，坦言一開始還以為是假新聞。（資料照，民視提供）

蘇晏霈透露，自己收工後得知噩耗，整個人愣住「真的很難過」，她表示，完全不知道傅子純身體出狀況，新聞曝光後，手機瞬間被親友訊息灌爆，大家都在問她：「這是真的嗎？」

回憶起兩人超過20年的交情，蘇晏霈忍不住落淚。她透露，自己剛出道時，傅子純一路帶著她演戲、照顧後輩，當年還曾鼓起勇氣向偶像告白：「我是你的粉絲。」沒想到傅子純竟秒回一句：「妳沒眼光。」這句玩笑話讓她當場笑翻，也成為兩人之間最難忘的回憶之一。蘇晏霈說：「他一直都這麼幽默，到現在20年都沒變。」即便合作多年，每次再遇到傅子純，依舊能感受到他的親切與風趣，拍戲現場總是充滿歡笑。兩人最後一次以情侶身分合作是在《市井豪門》，如今傅子純突然離世，讓蘇晏霈至今仍無法相信。

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