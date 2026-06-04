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娛樂 亞洲

中國超級英雄片爆抄襲！白敬亭衰挨酸：根本是國產祖國人

〔娛樂頻道／綜合報導〕由白敬亭主演的中國超級英雄喜劇電影《特立獨行》將在7月底上映，結果卻被質疑主角造型抄襲超級影集《黑袍糾察隊》中的「護國超人」（Homelander），服裝相似之外，連眼睛發出光線的招式也被說是一模一樣，引發熱議。

《特立獨行》白敬亭的造型被質疑與《黑袍糾察隊》的護國超人很像。（翻攝自微博）《特立獨行》白敬亭的造型被質疑與《黑袍糾察隊》的護國超人很像。（翻攝自微博）

電影《特立獨行》被稱為中國的超級英雄電影，白敬亭飾演的超人王長海回老家，為了組成戰鬥小隊，不得不與現實低頭，對有權有勢者卑躬屈膝，連超級英雄都得懂得人情世故，從預告看起來是偏喜劇。

只是近來《特立獨行》的王長海的造型，卻被網友質疑與《黑袍糾察隊》的護國超人造型太像了，因而被中國網友戲稱是「國產版祖國人」（中國稱護國超人為祖國人），網友也紛紛狠虧，「高情商致敬借鑒，低情商撞臉復刻」。

《特立獨行》導演邢文雄昨澄清造型發想來自古代甲胄。（翻攝自微博）《特立獨行》導演邢文雄昨澄清造型發想來自古代甲胄。（翻攝自微博）

對此，《特立獨行》導演邢文雄昨天（3日）在微博上發文，澄清王長海的服裝發想是源自於古代甲胄的鎖子紋，所以衣服、披風上面可以看到細密的紋路；再來，王長海現在的戰甲上沒有胸前的護心鏡，是因為拍攝過程中，閃爍的護心鏡會嚴重反光，所以才將其拿掉。另外，肩膀和腰帶的部分也是古代盔甲組成的部分，

儘管邢文雄出面解釋，不過白敬亭的粉絲仍心急如焚，紛紛表示，「導演不僅要粉絲懂你，市場的觀眾也需要懂你的設計啊，多多找準營銷點突出我們的電影，不是一味地沉浸在衣服裡面」、「人云亦云，被提前定調想再澄清就難了」、「導演，粉絲肯定是最願意相信電影品質上乘的群體了，所以重點是要宣發給路人和其他受眾。」

邢文雄也再次留言，呼籲粉絲稍安勿躁，「相信我們就好了，畢竟最終的結果是我們來承擔的。感謝大家，服裝的事兒告一段落，不用再CUE了。」

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