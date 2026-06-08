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傅子純遺孀清晨首發聲「哭到看不到螢幕」：心被撕開一半

傅子純老婆Corrinna 痛心發文「你這次玩笑開太大了我笑不出來」。（翻攝自臉書）傅子純老婆Corrinna 痛心發文「你這次玩笑開太大了我笑不出來」。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。傅子純的遺孀8日清晨5點多首度在社群平台心碎發聲，字字句句對天上的丈夫深情喊話。

傅子純的太太以「失去你的第一晚」為開頭，坦言平時只要有丈夫在身邊，自己比誰都還要安心：「給我最棒最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我笑不出來。少了你的打呼聲…..我失眠了。平常我比誰都好睡 只要你在旁邊，你就是我最大支柱，有你在我可以安心做自己。」

傅子純（右）與老婆交往7年認定彼此，沒辦婚宴成一生無法兌現承諾。（翻攝自Instagram）傅子純（右）與老婆交往7年認定彼此，沒辦婚宴成一生無法兌現承諾。（翻攝自Instagram）

在太太眼裡，傅子純不僅是撐起這個家的超級英雄，更是世界上最懂她的人：「你總是懂得欣賞我的一切，肯定我的一切。你總說；『寶貝你在我心中是最棒的』

面對這場突如其來的生離死別，傅子純的老婆坦言自己整個人像是被掏空，胸口更是承受著無法言喻的巨痛，她向傅子純說：「老公你的寶貝心碎了，超痛苦。心像是被撕開一半少了一塊。眼淚不自覺的停不下來，哭到看不到螢幕。」她忍著眼淚，用兩人在婚姻生活中最逗趣、最甜蜜的專屬標籤，為這位最愛她的男人送上最後的告白，並留下了令人斷腸的來生之約：「最懂生存的老公、最棒的神隊友、我愛你、來世我們再找到彼此。」

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