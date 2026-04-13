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娛樂 最新消息

朱宇謀咆哮林倪安「音檔、同床照」外流！經紀人不忍了：全是女方小劇場

朱宇謀與女星林倪安的感情糾葛全面引爆。（翻攝自IG）朱宇謀與女星林倪安的感情糾葛全面引爆。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團「Gentleman」成員「Wish」朱宇謀與女星林倪安的感情糾葛全面引爆！針對女方指控施暴、酒駕及「行動約砲」等毀滅性爆料，朱宇謀今（13）日發布聲明影片，堅稱兩人僅是「合租室友」；對此，林倪安火速公開爭執音檔與疑似同床照反擊，雙方火藥味濃烈。

朱宇謀在聲明中還原同居背景，強調雙方是協議以「室友」身分共擔房租，並非交往關係，是因為生活摩擦才決定搬離。然而，林倪安隨即祭出爭執音檔打臉，錄音中她質問對方為何害怕私事被知道？朱宇謀不耐煩地說：「我沒有害怕，我只是不喜歡有爭議，因為妳很有爭議啊！」更直言自己低調生活，不想像女方一樣上新聞。

朱宇謀傳訊大學老師，請對方幫助安撫林倪安。（翻攝自IG）朱宇謀傳訊大學老師，請對方幫助安撫林倪安。（翻攝自IG）

林倪安情緒激動詢問：「如果你真的喜歡過我，你會拿我的新聞來壓我嗎？」此話瞬間點燃朱宇謀怒火，直呼：「我沒有要壓妳！我只是告訴妳不要再張揚的去說自己。」除了音檔外，林倪安更公開多張對話紀錄與疑似同床畫面，力證兩人並非單純室友，狠酸男方說謊。

林倪安曬出與朱宇謀同床照。（翻攝自threads）林倪安曬出與朱宇謀同床照。（翻攝自threads）

針對林倪安的一連串動作，朱宇謀經紀人稍早強硬回應，認為影片中貼出的對話已解釋得很清楚，更冷回：「至於林小姐對關係的臆測或是小劇場，我們就不多做回應。」雙方各執一詞。

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