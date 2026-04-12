中共惠台惠在哪？名製作人點名鄭麗文「別忘本」：幫台灣影視爭取自由

〔記者廖俐惠／台北報導〕在鄭習會結束後，中共推出惠台新政策，第九項向台灣影視業招手，那麼台灣業界人士是怎麼想呢？台劇《零日攻擊》的製作人鄭心媚今天（12日）受訪就坦言：「我看不懂有惠到哪裡？」

台劇《零日攻擊》的製作人鄭心媚認為影視文化作品最重要的價值與精髓就是創作自由。（資料照，記者陳奕全攝）

鄭心媚具名受訪，認為影視文化作品最重要的價值與精髓就是創作自由，「我們很幸運可以生在台灣這樣擁有自由土壤的地方創作，而這是很多民主前輩努力來的成果。」她向國民黨主席鄭麗文喊話：「我們也很期待以前曾經上街頭爭取台灣民主自由的鄭主席能在對岸幫台灣的影視業，爭取自由創作的空間。」

請繼續往下閱讀...

鄭心媚向國民黨主席鄭麗文（圖）喊話，希望她協助爭取影視創作自由。（資料照，記者張嘉明攝）

鄭心媚直指，台灣影視進軍中國最大的阻礙就是「審批制度」，若是這個障礙沒有拆除，對台灣影視來說跟之前沒兩樣，「期待鄭主席（鄭麗文）能協助爭取。」

最後，鄭心媚強調：「在自由的土壤下長出來的台灣影視作品，絕對都是擁有具備民主自由價值的健康而正向以及製作精良的作品。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法