白家綺自爆離婚內幕！當年「沒財產可分」：我們是平分負債

公視《哈！真相大白了》邀（左起）鄭亦真、李夢純、張家睿、李又汝、白家綺、朱楚文同上節目，針對夫妻財產題，兩邊吵成一團。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，最新一集邀來白家綺、張睿家、李又汝、李夢純、鄭亦真與朱楚文同台挑戰。節目中出題考驗「沒有特別約定的話，夫妻結婚後，所有個人財產自動成為雙方共有」，參賽者在「╳、○」間游移不定，讓哈林看了笑說「你們真以為我們這是遊戲節目？」。最後白家綺、李又汝、朱楚文選了「╳」，白家綺更當場大方自爆：「畢竟我自己有經驗嘛！」

哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）鄭亦真、李又汝、朱楚文，與（右起3、2、1）白家綺、張家睿、李夢純同上節目。（公視提供）

白家綺在節目中大方分享過去的經驗，她表示：「我記得如果我在婚前自己買房子是自己的，結婚後的存款、財產則是共有。」隨後更坦然直言：「我那時候有查一下法規，好像題目說的這樣，但那時候我們離婚時並沒有什麼財產，我們是平分負債啦！」這番話讓哈林忍不住笑說「不能分錢還要分債」。同樣選「╳」的李又汝也高呼「我有經驗」，並透露：「我的經驗是我是婚後才買房，然後那個時候確定就是買房的話，就是共同持有，但是婚前買則是可以自己持有的。」

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公視《哈！真相大白了》（左）李又汝懷孕挺肚上陣，與白家綺同上節目一搭一唱，笑料百出。（公視提供）

反觀李夢純、張睿家、鄭亦真則選了「○」，李夢純表示：「我記得離婚時好像有一條是，如果雙方協議的話，好像要放棄共同財產這件事情。」並補充「我有離婚的朋友，他們在做這個協議的時候，他們有特別寫出來」。哈林質疑「妳說離婚協議書裡面有這一條？」，此時坐擁經驗談的白家綺立刻冷回說：「所以說她沒經驗嘛。」神回覆引發全場大笑。

公視《哈！真相大白了》節目上，白家綺（左）笑虧李夢純（左）「沒離婚經驗」，逗笑大家，中為張家睿。（公視提供）

律師陳立怡在節目中公布正確答案為「╳」，指出該敘述是不正確的。律師解釋，目前台灣規定有三種財產制，若夫妻沒特別約定並向法院登記，就叫做法定財產制，「法定財產制就會發生各位提到，會有清算婚後剩餘財產問題，但這個範圍也僅限於婚後增加的部分，如果要離婚了，就必須清算，多的這一方要分配給少的這一方。」此外，律師也補充現在流行簽「分別財產制」，「就是從開始到結束，不管中間過程如何、誰多誰少，都不會有任何分配的問題，在我名下的就一直是我的，在你名下也就是你的。」

而在節目益智比拚的最後，演員張睿家竟然在第一關掛零遭到淘汰。新劇《阿松與阿暖》中飾演張睿家母親的白家綺，見狀也忍不住開玩笑虧他：「今天五娘教子，他壓力很大。」精彩內容將於明（19）日晚間9時在公視主頻首播，播出後也將上架公視＋平台。

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