陳妍希捲直播帶假貨風波！中國官媒重砲轟：辜負信任淪幫兇

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希去年和陳曉宣布離婚，事業重心仍在中國發展，除拍戲、參與綜藝節目外，也投入直播帶貨行列。不過，近日她所合作的品牌「優思益（Youthit）」遭中國官媒揭發其「進口背景」宣稱不實，引發爭議。對此，陳妍希工作室第一時間發聲明道歉，並提出相關賠償方案試圖止血，但風波仍持續延燒。

陳妍希捲直播假貨風波。（翻攝自微博）

中國官媒《人民日報》6日發文點名此事，直指相關行為「不僅辜負公眾信任，也淪為不良商家牟取不當利益的幫兇」，甚至可能觸及法律紅線，措辭相當嚴厲。

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報導指出，今年2月1日起施行的《直播電商監督管理辦法》已明確規範，直播行銷人員不得對商品進行虛假或誤導性宣傳，並須承擔相應責任。由於明星具備高度影響力與號召力，消費者多半基於對藝人或直播主的信任而下單，若未確實審核產品資質、產地真偽與品質合規性，甚至放任問題商品流通，將嚴重損害消費者權益。

《人民日報》也呼籲，欲根治相關亂象、淨化網路消費環境，仍須多方協力、加強監管。包括主管機關應落實法規、加大對虛假宣傳及侵權行為的裁罰力度，同時壓實平台與業者責任，保障消費者權益。在網路消費時代，產品品質與誠信經營將直接影響口碑，相關從業者應更加審慎把關，避免為問題商品背書。

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