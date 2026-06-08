傅子純遺孀喪夫後仍擔心業配 廠商心疼：真的要哭了

男星傅子純因急性血癌，昨（7）日驚傳過世。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔男星傅子純昨（7）日因急性血癌病逝，享年46歲。事發前，傅子純才帶著老婆到印尼峇里島開心度假，沒想到如今卻天人永隔，傅子純遺孀今（8）凌晨首度於社群平台發文，令人鼻酸。與傅子純合作的廠商更曝光一件事，讓全網大飆淚，心疼：老天爺真是太不公平了。

曾與傅子純夫妻合作業配的廠商說，傅子純離世後，妻子雖然承受巨大悲傷，第一時間仍掛念尚未處理完的業配公關品，這份責任感讓廠商相當不捨，忍不住發文：「我真的要哭了」。

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傅子純離開後，妻子在網路上發文，字字令人鼻酸。（資料照，記者胡舜翔攝）

傅子純生前人緣極佳，許多演藝圈明星都說他個性活潑、待人親切、有禮貌，而且外型高挑帥氣的他，從未傳過緋聞，被視為零負評藝人。曾與傅子純業配過的廠商說，知道噩耗後，出於關心主動聯繫了傅子純遺孀，想說幾句安慰的話，沒想到對方卻在承受喪夫之痛的同時，還不忘業配商品的後續處理方式，甚至還關心是否造成廠商困擾，看哭大批網友。

廠商說：「夫妻倆真是好人，上星期還在聯絡怎麼就…我是關心妳（傅子純遺孀）⋯妳卻還擔心要怎樣還我業配」，語氣中滿不捨與心疼。

業配廠商聽聞傅子純（右）過世想致電關心，沒想到他的妻子仍在擔心業配商品如何處理。（翻攝自IG）

傅子純遺孀於凌晨在社群以「失去你的第一晚」為題發文寫道：「給我最棒最帥的神隊友，你這次玩笑開太大了，我笑不出來。少了你的打呼聲⋯我失眠了。」更悲痛喊話：「老公你的寶貝心碎了，超痛苦。心像是被撕開一半少了一塊。 眼淚不自覺的停不下來，哭到看不到螢幕。」

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