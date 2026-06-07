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娛樂 最新消息

傅子純46歲急性血癌驟逝！13歲童星「兒子」崩潰...瘋狂確認：腦筋立刻空白

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。在《好運來》飾演傅子純兒子的童星劉星宇，在收到「戲中爸爸」驟逝的噩耗時，更是當場情緒決堤，直喊：「非常！非常！非常！震驚！！！」

劉星宇（右）在《好運來》飾演傅子純（左）的兒子。（翻攝自臉書）劉星宇（右）在《好運來》飾演傅子純（左）的兒子。（翻攝自臉書）

年僅13歲的童星劉星宇去年在《好運來》與傅子純有著極為深厚的父子對手戲，他貼出當時對戲的花絮影片，劈頭就連續反問：「傅子純？好運來爸爸？瑞達爸爸？震驚到跟媽媽確認再確認！腦筋立刻空白。」雖然下戲了，但傅子純生前在片場對後輩的提攜與溫暖，早就深深烙印在合作過的每一個人心中。

劉星宇（右）在《好運來》飾演傅子純（左）的兒子。（翻攝自臉書）劉星宇（右）在《好運來》飾演傅子純（左）的兒子。（翻攝自臉書）

劉星宇強忍悲痛，感性地向在天上的傅子純告別：「瑞達爸，子純哥，謝謝祢的照顧，祢的溫暖和鼓勵，我永遠記在心裡。RIP。」文末更連續用了三個「很好」形容這位戲裡的超暖父親：「子純哥真的是一個很好很好很好的人。」

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