內田有紀、柏原崇宣布結婚！雙手緊握曬「婚戒」超閃

內田有紀、柏原崇正式成為夫妻。（翻攝自內田有紀官網、柏原崇微博）

〔記者廖俐惠／台北報導〕50歲的日本女星內田有紀在日本時間4月3日正式於官網宣布登記結婚，對象正是愛情長跑多年的柏原崇，兩人還曬出牽手的照片，無名指上的戒指更是相當亮眼。

前天日本週刊搶先報導，內田有紀與柏原崇秘婚的消息，掀起軒然大波。今天內田有紀透過官網發表夫妻聯合聲明，正式宣布：「柏原崇跟內田有紀已經登記結婚。長期間以來，我們於公於私都一起度過，我們的關係之前也透過媒體向外界透露過，所以一直都沒有另行公告，這次用這樣的形式向大家報告，希望大家見諒。」

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內田有紀、柏原崇宣布結婚，曬出雙手緊握的照片，還可看到無名指上的婚戒。（翻攝自內田有紀官網）

聲明中指出，「我們一路走來的時光，如今已成為家人的行事。未來我們兩人也會攜手同行，珍惜彼此的溫柔，一起共度每一天，如果大家能溫暖的守護著我們，我們會非常開心的。」

周刊報導，內田有紀、柏原崇認識長達30年，柏原崇在退居幕後後，多年來一直擔任內田有紀的經紀人，而內田有紀在去年跳槽到柏原崇經營的經紀公司。據知情人士透露，兩人在2010年就開始交往，如今已情牽16年，終於修成正果，但並未告訴太多人。內田有紀曾在2002年與男星吉岡秀隆有過一段婚姻，2005年就離婚。

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