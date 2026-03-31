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娛樂 最新消息

田馥甄43歲生日櫻花樹下喜報「高齡產婦順利著床」 S.H.E合體同慶

田馥甄生日分享櫻花樹下美照。（翻攝自IG）田馥甄生日分享櫻花樹下美照。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄3月30日歡慶43歲生日，好姐妹Ella和Selina再次陪伴慶生，S.H.E再次實現重要日子必合體儀式，Ella也向田馥甄送上祝福：「330每天想想你，你是我們的甄寶兒，最親愛滴，生日快樂！」

自己喜歡以「高齡產婦」形容自我，又稱六寶順利著床，但田馥甄又擔心出現聳動標題，她談到：「高齡產婦生子實屬不易，開心能在這春暖花開的好日子，和大家宣布六寶終於順利著床的喜訊。看著寶寶的雛形顯影，非常期待，很是欣喜。」

對於第六張個人專輯開始啟動，田馥甄說：「感謝自己在困頓挫折時從沒放棄，過程中學習不浪費力氣掙扎，順流等待契機（奇蹟？）。更感謝夥伴們在我載浮載沉時，如浮木般陪著我耐心漂流。」

田馥甄（中）生日，S.H.E再次合體。（翻攝自IG）田馥甄（中）生日，S.H.E再次合體。（翻攝自IG）

生日感觸特別多，田馥甄說：「日子有時像是徒勞的折返跑，循環往復的過程以為哪也去不了，跑著跑著累了跌倒，拍拍身上的塵土再繼續；又或者直接躺平，躺夠了又再起身繼續。總之，就是沒有放棄。飄流的這些日子，一樣，餓了就好好吃飯，累了就乖乖睡覺，不會就持續練習，灰暗就向陽前行，念頭紛飛就坐下靜心，想念就聯繫相聚，生日追櫻那是必須。」網友則紛紛送上生日祝福，粉絲則順著她的比喻說：「終於要生了。」

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