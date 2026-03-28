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娛樂 最新消息

李艷秋開嗆國民黨！柯文哲涉貪判17年「敢喊清清白白嗎」

李艷秋（圖）針對國民黨將站上凱道聲援柯文哲而提出質疑。（本報資料照）李艷秋（圖）針對國民黨將站上凱道聲援柯文哲而提出質疑。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「京華城案」台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉違背職務收賄等罪，一審遭重判17年、褫奪公權6年。資深媒體人李艷秋今（28日）點名中國國民黨，質疑若要為柯文哲走上凱道聲援，是否能在台上高喊「清清白白柯文哲」等口號？直言若喊不出口，就該好好思考該不該去。

台北地方法院26日宣判柯文哲涉違背職務收賄罪判刑13年，另涉2件公益侵占罪與背信罪，合併應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。對此，李艷秋稍早點名中國國民黨並拋出質疑，直言就算外界認為晶華城案的收賄判決仍有疑問，但柯文哲將原本捐給政黨的政治獻金轉為私用一事，「你們覺得OK嗎？」

李艷秋不僅強調相關問題必須面對，接著更點名中國國民黨，「你們真的要為柯文哲上凱道嗎？」質疑站在台上是否喊得出「相信柯文哲」、「清清白白柯文哲」、「反對司法追殺柯文哲」等口號？

李艷秋認為，若連這些話都難以說出口，中國國民黨就應該重新思考是否參與相關行動，她最後更直言，「台灣理性、有是非的主流民意都在看！」反問中國國民黨對貪腐的紅線究竟劃在哪裡？相關發言也在網路上引發討論。

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