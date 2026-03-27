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《逐玉》武安侯成「婚姻殺手」？張凌赫帥照引發家庭革命

張凌赫（左）和田曦薇主演的《逐玉》是當紅的熱播劇。（翻攝自網路）張凌赫（左）和田曦薇主演的《逐玉》是當紅的熱播劇。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝劇《逐玉》自 2026 年初開播以來，不僅在Netflix和愛奇藝等平台霸榜，更將飾演「武安侯」謝征的男主角張凌赫推向了「現象級」的流量巔峰，成了萬千女人心目中的「理想型」，不但走到哪裡被追到哪，許多人妻用他的照片當手機桌布，還差點引發家庭革命。

張凌赫在《逐玉》飾演的「武安侯」成為萬千女人心中的「理想型」。（翻攝自網路）張凌赫在《逐玉》飾演的「武安侯」成為萬千女人心中的「理想型」。（翻攝自網路）

隨著《逐玉》播出完結篇，「武安侯」張凌赫的魅力也讓劇迷難以自拔，最近就有劇迷在Threads上發起第一屆《Threads 張凌赫帥照》大賽，引發熱烈討論；更有網友寫道老公一早看到她的手機桌布，要求她把張凌赫的照片換掉，理由是：「是當我死了嗎？」這位人妻忍不住問網友：「請問放帥哥養眼桌布犯法嗎！ 我也就放了三天而已？」

張凌赫因為演出古裝劇《逐玉》的「武安侯」一角大受歡迎。（翻攝自網路）張凌赫因為演出古裝劇《逐玉》的「武安侯」一角大受歡迎。（翻攝自網路）

另外還有網友透露媽媽迷上了《逐玉》，每天追劇追到凌晨兩點，還忍不住跟兒子說：「那個男主角真的很帥。」兒子問媽媽演什麼角色，媽媽說：「一個落難的武安侯，表面上病懨懨的，但其實武功高強。他對女主角一往情深，為了保護她還假結婚，什麼委屈都往肚裡吞。」兒子提醒媽媽：「這種人現實裡不存在。」沒想到媽媽回應：「存在，就是很少。」還感嘆：「你爸就沒有半點侯爺的氣質。」

張凌赫在《逐玉》前幾集成了落難的武安侯，即使病懨懨的，仍讓人著迷。（翻攝自網路）張凌赫在《逐玉》前幾集成了落難的武安侯，即使病懨懨的，仍讓人著迷。（翻攝自網路）

最有趣的是，沒多久他爸爸從房間走出來，問道：「你們在說什麼？」媽媽說：「沒什麼。」爸爸看了一眼電視，說：「又在看那個帥哥？」媽媽忍不住：「他叫張凌赫，演武安侯。」結果爸爸幽幽的接道：「武安侯我是當不成了，不過我可是唯一天天跟妳講午安的人。另外看了一下我的健檢報告，血壓高、血脂高、血糖高……病懨懨我也是演得挺好的。」

網友寫出爸媽的對話後，引起網友的熱烈回應，有網友PO出老公扮武安侯的照片，也有網友說「不論年紀，每位女孩心中也幻想著一個武安侯」，不過這個武安侯還得像張凌赫這樣的帥哥才行。

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