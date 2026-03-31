4月天象巨變！跨越84年輪迴重啟「3生肖+3星座」承天命行大運

4月遇上天王星時隔84年再度進入雙子座，會有3個星座和3個生肖運勢大開、直衝雲霄！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天即將步入國曆4月，命理專家觀測天象預言，4月天象巨變，遇上天王星時隔84年再度進入雙子座，其中，會有3個星座和3個生肖將運勢大開、直衝雲霄！

研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，4月是一個破舊立新的月份，東方命理與西方星象在此刻交匯，揭示了變革的重要性，「就東方能量來說，4月木氣漸收、土氣始萌。上半月木氣主事，能量向外擴張；下半月土氣上場，能量轉向收攏。」若從西方能量分析，「4月26日遇上天王星進入雙子座，將帶來思維層面的變化；伴隨4月中下旬火星、土星、水星陸續彙聚牡羊座，則能強化個人行動力與目標感。」

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菲菲老師強調，木火通明是天地給予眾生的陽光，天王星移位則是時代賦予每個人的機遇，「無論生肖是否上榜，無論星座是否位列前三，請記得：所有的星象與節氣都是一種導引。」真正的強運王，是在變動中保持清醒、在壓力下看見機會、在迷茫中願意邁出下一步的人！

【2026年4月‧12生肖強運王TOP3】

➤ TOP1：虎│資源發酵，新想法獲共鳴！

．事業：4月的虎，會發現身邊多了願意幫忙的人。事業上容易遇到欣賞做事風格的前輩，對方的一句話可能帶來新的方向或升遷機會。

．貴人：人際圈中會出現一些新的面孔，這些人帶來的觀點會讓人有耳目一新的感覺。原本以為無解的問題，這個月突然找到突破口，而且往往是在不經意間被點醒。

．財運：過去投入的時間或資源開始看到具體的回饋，可能是延遲的款項入帳，或是擱置的計劃重新啓動，也有機會因表現突出而獲得獎金。

．貼心提醒：好運來時保持感恩，多感謝身邊幫助過的人。貴人會在懂得珍惜的地方持續出現。

➤ TOP2：龍│機會湧現，宜合作多社交！

．事業：4月的龍，會發現身邊多了新的可能性。事業上可能接到新的任務，或是被納入重要的項目團隊，表現機會增加。團隊氣氛融洽，彼此支援的感覺讓事情推進得更順利。

．貴人：人際關係上，過去幫助過的人會在這個月主動聯繫，帶來讓人驚喜的消息。原本以為沒下文的事，這個月突然有了轉機，而且往往是通過朋友的引薦。

．財運：與人合作的項目進展順利，分紅或獎金值得期待，也有機會因舊客戶介紹而開拓新收入來源。

．貼心提醒：多參加聚會、多主動問候。這個月的好運，往往藏在一次不經意的對話里。

➤TOP3：兔│正財穩定，節奏漸入佳境！

．事業：4月的兔，最大的感受是「安心」。事業方面，按部就班就能獲得應有回報，不必強求表現反而更受肯定，適合處理行政、整頓、歸檔類的工作。

．感情：感情方面，有伴者默契加深，適合討論未來規劃；單身者容易通過工作場合或專業進修場合認識聊得來的對象。

．財運：財務狀況趨於穩定，過去擔心的收支問題逐漸緩解，正財收入穩定，不適合投機性投資。這個月特別適合處理那些拖延已久的瑣事：整理文件、清理郵箱、更新履歷，這些小事做完之後，會發現整個人都輕鬆許多。

．貼心提醒：穩是本月的主旋律，不必急於求成。該來的自然會來，該有的都會有。

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【2026年4月‧12星座強運王TOP3】

♊TOP 1：雙子座│天命所歸，開啓全新格局！

．4月總運：月底天王星正式進駐命宮，標誌著雙子座個人傳奇的起點。過去依循的慣性與路徑將被徹底打破，這是脫離舊有框架、重塑個人品牌的最佳時刻。

．星象啓示：直覺與創意進入爆發期。在自媒體、跨國事務或新興科技領域，跨界思考將產生強大紅利。將個人觀點轉化為市場影響力，這正是邁向轉型的核心。舊有的溝通方式不再管用，而天生擅長變化的本領，正好在此刻成為最大的優勢。

．貼心叮嚀：正處於重訂規則的轉捩點，大膽展現異質性，勇敢拋棄舊有的標籤，「不按牌理出牌」是邁向成功的關鍵鑰匙。

♈ TOP 2：牡羊座│權威認可，事業財富雙收！

．4月總運：身為本月的主角之一，牡羊座在4月展現出強大的領導力。4月20日前後會感受到較大的責任壓力，但這是展現實力的最佳舞台。

．星象啓示： 太陽與下旬金星加持，職場能見度大幅提升，利於獲得高層青睞或實質加薪升遷。火星、水星與土星連鎖合相，正好將行動方向「磨練」得更精準，讓衝刺過程更穩、更到位。

．貼心叮嚀：越是忙碌越要沈住氣，「慢即是快」的智慧將助在月底收穫甜美果實。

♉TOP 3：金牛座│壓力釋放，財運貴人齊聚！

．4月總運：隨著天王星在月底移出命宮，金牛座過去幾年那種「被迫改變」的緊繃感將正式消散。隨著太陽在下旬進駐命宮，這股務實且精準的能量，將帶來更穩健的財運與資產增值機會。

．星象啓示：是簽約、洽談合作或規劃理財的黃金期。沈穩的專業形象將吸引強有力的貴人主動靠攏。過去7年的變動期終於結束，現在是將重心轉向財富與個人價值鞏固的時候。

．貼心叮嚀：走出舒適圈去社交。新的友誼或人脈網將為下半年打下堅實基礎。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆星座命理說法僅供參考☆

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